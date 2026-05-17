发展局：引入多项全港、全球首创建技术和物料 提速提效推进北都发展

发展局局长宁汉豪表示，北部都会区各项工程项目正全速推进，为加快建设步伐，发展局及其辖下部门以创新思维促进发展。其中，土木工程拓展署率先在北部都会区先行先试，积极引入多项全港乃至全球首创的创新建造技术和物料，包括国产超高强钢行人天桥、桥梁横向转体技术、单边挖掘U型盾构机等，成功克服地理与环境限制，促进北都基建尽快落成。

粉岭绕道（东段）于5月3日正式通车，标志北部都会区发展中首个大型运输基建项目顺利落成。绕道全长约四公里，由粉岭公路近大埔九龙坑开始，绕过安乐村工业区，经过龙跃头交汇处，沿梧桐河畔延伸，连接石湖新村及粉岭北新发展区，成为连接北区与市区的重要通道。

土木工程拓展署（北拓展处）工程师梁文懿表示，工程期间团队面对多项地理与环境限制，包括要避开粉岭公路繁忙车流；减低工程对邻近龙跃头、塘坑和崇谦堂一带乡村的影响，更需要跨越现有地面大型东江水管及港铁东铁线，以建造长跨度桥梁。

运用新技术令工期缩短约一年

他指，工程团队只可以利用凌晨港铁列车停驶后的短暂空档施工，与时间竞赛。工程团队因此以突破思维引入全港首次应用的桥梁「横向转体技术」，并分别于两个深夜顺利完成两段行车桥的转体，其中一段为全球桥体最大弯曲度的转体桥，单段桥身长约140米、重逾7000吨，运用新技术令工期缩短约一年，并大幅降低对铁路营运的影响。

土木工程拓展署（北拓展处）工程师郑允健表示，龙跃头交汇处工程需于狭窄、交通繁忙和满布地下管线的空间内建造「三层式架构」，即包含地下行车通道、地面回旋处及设有单车径的高架行人天桥，极具挑战。其中，于4月中落成启用的龙跃头交汇处环形行人天桥，是全球首条应用S960国产超高强度钢材建造的行人天桥。

郑允健解释，S960强度约为一般钢材的三倍，采用S960可大幅减少钢材使用量并减轻桥梁结构重量达百分之九十，碳排放则减少百分之六十五。轻量化的桥身不仅可以减少复杂地下环境下建造桩柱及桥墩的数量及规模，亦让工程团队可更灵活地组装、运输及架设桥面结构，例如使用较小型的吊重设备已可完成整个圆环桥面架设，充分体现创新科技如何协助克服工程挑战。

「紫荆号」克服施工挑战 突破季节限制

除粉岭绕道（东段）项目，工程团队在元朗南新发展区第一期基建工程亦积极应用创新思维及先进科技。土木工程拓展署（西拓展处）工程师李子亮表示，团队引进并优化全球首创「紫荆号」单边挖掘U型盾构机，以克服在扩阔元朗明渠时遇到的施工挑战，最终成功完成约900米箱形暗渠工程，提升排洪能力并改善交通，以应对未来区内发展需要。

团队采用「紫荆号」整合「支撑、挖掘、推进、预制件安装与回填」五大工序，缩减占用路面空间，并配合场外预制组件现场快速拼装，大幅提升生产力与品质，并突破季节限制，即使雨季仍可持续推进，实现全年无休，工期因而缩短近两年。「紫荆号」更荣获英国《隧道设计与施工创新大奖》。

宁汉豪表示，很高兴看到工程团队积极引入国家创新建筑技术和物料，并透过北都发展项目把它们推向国际。期望北都的建设能够为世界各地，包括香港、内地和海外的先进技术和物料，提供大展拳脚的舞台，并推动香港成为国际基建枢纽，全力支持国家「十五五」规划与高质量发展。