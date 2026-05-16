机场T2︱5.27启用 陈美宝月内两度实地视察软硬件准备情况 对整体运作感满意

机场二号客运大楼将于本月27日正式启用，运输及物流局局长陈美宝表示，过去一个月，她两次到访新客运大楼，视察软硬件准备情况；其中一次是在刚过去的周四( 14日 )，于机管局行政总裁张李佳蕙，和机场运行执行总监姚兆聪陪同下，视察新大楼的综合营运测试情况，形容对整体运作感到满意。机管局预计T2每年可分流约800万离境旅客，有助纾缓T1，尤其离港层落客区的压力。

机管局周四进行逾1100人参与的综合营运测试 整个流程畅顺

运输及物流局局长陈美宝今日（16日）发表网志，指在刚过去的周四，机管局安排了一场超过1100人参与的综合营运测试。机管局、各本地航空公司、地勤服务供应商、机场保安公司以至运输及物流局和民航处等共30个机构都有派员参与，模拟旅客于T2使用机场快线列车、机场巴士、跨境交通工具及私家车抵达大楼、登记、寄行李、进入保安闸口、进行保安检查、出境检查、海关检查，到最后由T2乘坐旅客捷运系统前往登机闸口的整个流程。

她称两次视察均能感受到机管局团队为T2启用做好每个细节，务求在硬、软件上都能令旅客对香港留下美好印象。除了整个离港过程动线相当流畅，机管局亦在不同角落透过艺术以及科技感设计，为旅客营造「未出发先兴奋」的气氛，大楼亦配备更多自助服务设施和科技设备，与即将进驻，主打年青、活力的航企的目标客群相当吻合，令她印象深刻。

连接T2交通配套已准备就绪

连接T2的交通配套已准备就绪。旅客车辆日后可经机场路直达T2。视察当日，一行人正是使用新路抵达T2离港层的落客区，相关路段将于本月陆续对外开放。新路设有三条外行车线，供私家车及的士使用；另设有两条内行车线让旅游巴及公共巴士上落乘客。落客区设有4个入口，全数均有上盖覆盖，即使天气不似预期，一样能全天候遮风挡雨。

日后所有A线巴士均会先后经过两座客运大楼；机场快线亦预计在5月20日起一并服务T2，列车两侧车门将分别连接T1和T2。而提供近千个泊车位的机场三号停车场已在3月尾开放予公众使用，透过室内通道可无缝往返T2，接、送机或快闪外游同样方便。

陈美宝指约15家主要营运短途及区内航线的航空公司将分阶段进驻T2。T2共有68个自助服务柜台、108个混合柜台，并提供新一代智能登记设施。旅客自助登记后，只需将行李轻松放上超低地台的行李输送带，再在一触式自助托运服务屏幕上轻轻一按，即时就可解放双手，准备离境上机。

T2离境大堂设有20条自助保安闸口及12条辅助通道。进入禁区后，则设有15条智能安检通道，以最新三维及360度的电脑断层X光技术，取代现有的二维扫描技术。智能安检通道具备自动托盘回收、内置托盘消毒，以及旅客遗留物品在托盘上的自动提示等功能。同样务求令旅客安检时间缩到最短。T2的12间零售及8间餐饮设施已全数就位，当中更有不少人气食店，连同去年9月开始营运的旅游车候车大堂多间港味食店，总有机会找到一间「啱食」舖头。

陈美宝实测T2洗手间 增设衣帽间与化妆镜兼有亲子洗手间

陈美宝指这次视察更去了一个非一般的景点─洗手间。在《全球旅行奖 2026》中，香港国际机场荣获「全球最佳机场洗手间」殊荣，证明香港机的世界级服务不会遗漏任何细节，连洗手间设备也一丝不苟。她相信很多女士与我一样，都对洗手间的设计亦相当有要求。除了要干净，亦希望可以方便整理仪容。T2洗手间的设计，除了空间较T1更大，机管局更深入分析旅客使用习惯并优化设施，增设特色空间如衣帽间与化妆镜，亦设有亲子洗手间。门口亦有等候座椅，全方位照顾旅客需要。

另外，陈美宝称表示，自己早前在工作期间意外跘倒左脚受伤。这两次到访T2，她亦趁机体验香港国际机场的无障碍设施，觉得相当满意。她指这次受伤经历，令她能以第一身感受各项无障碍设施的通达性，令她更感谢各团队同事工作时细致入微地照顾好市民所需。