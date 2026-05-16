啬色园办佛诞浴佛活动 设互动体验区 纽约大学生特来致敬：欣赏佛教导人向善

为迎接佛诞及以表儒、释、道「三教同尊」之宗旨，啬色园今年首度与国际佛光会香港协会合办，于今明两日（16日及17日）在啬色园黄大仙祠合办「庆祝佛诞浴佛」活动，黄大仙祠亦会延长开放时间，今日延至下午6时，明日开放至8时。不少市民与旅客到场参与，有市民指，每年都会参与佛诞活动，今日活动的整体体验比预期舒适。亦有来自美国纽约的学生认为活动很有趣，很喜欢现场气氛。

设多个互动专区 宣扬「三教同尊」

活动浴佛区设于黄大仙祠凤鸣楼广场（月老广场），参加者以净水灌沐悉达多太子圣像后，可获结缘品（甘露水）乙份。祠内亦会有众多不同互动专区，包括设有「Q版浴佛展板」的打卡留念区、以毛笔临摹「星云大师法语」简化版法语字句的书法体验、拓印星云大师「一笔字墨宝」的一笔字拓印体验，以及「三好拼图」互动游戏区，令大众可以较轻松的方式了解佛法的智慧，并借此洗涤心灵。

市民：盼愿望成真

市民徐太指，每年都会参与佛诞活动，以往多前往维园，今年首次到黄大仙祠参加。她形容这里较维园清静，亦因非正日，人流比预期少，「不用排队排很久，几好」，整体体验比预期更舒适。她今日拓印了星云大师「存好心」墨宝，又指愿望「实在太多」，但最希望家人所有心愿都能逐一达成。

旅客赞气氛佳

深圳旅客何小姐表示，此行主要是过来还愿，恰好遇上了佛诞活动。她认为场地虽为道教场所，但举办佛教活动很有创意，而当中以沐浴礼佛最令她心静，「整个过程感觉被净化」。她笑言今年的愿望是希望可以发财，并表示若工作不繁忙，佛诞正日仍会再来。

来自美国纽约的Koi表示，正参与大学的短期交流计划，会在港停留两星期。她指自己一直对佛教文化有兴趣，曾在日本参观寺院，今次得知本港有佛诞活动，特意前来表达敬意。她指自己并非有深厚宗教信仰的人，但佛教教导人要保持谦卑、关心他人，传递善意而不强迫别人，「这是我最欣赏的地方。」她认为活动很有趣，笑言自己可能是现场唯一的西方面孔，但很喜欢这里的气氛，并为家人祈求健康与快乐。

来自泰国的Ploy表示，此行主要因工作来港，只停留两天，本来只是在搜寻附近的餐厅，恰巧遇上佛诞活动。她形容现场人流多、气氛热闹，活动很好玩，不少市民排队参与仪式，亦有人在场祈福，整体氛围很好。她希望来年有好运、工作顺利。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰