海关吁停用不安全丫叉及七巧板玩具 涉伤害眼睛及有窒息风险

香港海关今日（16日）提醒市民，留意一款具潜在危险的丫叉玩具，以及一款可致窒息风险的七巧板玩具。测试结果显示，该两款玩具对儿童构成安全威胁，家长应立即停止让子女把玩，商户亦须将其下架。

丫叉动能过高可伤眼 七巧板或致窒息

海关人员早前于年宵市场摊位试购玩具作安全测试，发现一款丫叉玩具的发射物动能达到一定水平而没有配备由弹性物料制造的前端部分，若射向眼睛或面部，有机会对他人造成伤害。该款丫叉玩具亦欠缺相关的风险警告、标记及《玩具及儿童产品安全条例》所规定的识别标记。

该款不安全七巧板玩具的其中两件部件，如儿童不小心吞下，可能会构成窒息危险。政府新闻处图片

该款不安全丫叉玩具，测试结果显示该玩具有伤害儿童或其他人的眼睛或面部的潜在危险。政府新闻处图片

同时，海关亦发现另一款七巧板玩具有小部件，但欠缺合适使用年龄及潜在风险的所需警告字句，亦未附有《条例》所规定的识别标记。如儿童不小心吞下，可能会构成窒息危险。

海关检700件玩具 发禁制通知书

行动中，海关共检获约700件相关的丫叉及七巧板玩具，并已向有关商户发出禁制通知书，禁止其继续销售。海关人员巡查全港各区后，暂未再发现上述玩具有售。目前调查仍在进行中。

海关提醒市民，购买购买及把玩丫叉及七巧板玩具时应注意以下事项：