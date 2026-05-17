《法内情》启发投身法律 刘德华亲笔牌匾成生招牌 新晋资深大状陈永豪坚守公义励群伦

「我自幼被刘德华主演的《法外情》及《法内情》的法庭讼辩场景所吸引，崇拜剧中人的正义感，引发我对法律的兴趣，令我立志成为大律师」，陈永豪凭借对刑事法律的热忱与专业，今年5月荣升「资深大律师」，为职业生涯写下重要里程碑。回顾其成长与执业历程，陈笑言：「热忱来自对幼稚单纯的喜欢吧」，「从香港城市大学法律课程到香港大学犯罪学硕士全A毕业，一步一脚印，将社会科学的视野与刑事诉讼专业结合，塑造出更立体的法律视野。」他创办的恪雅大律师事务所（Courtyard Chambers），寓意「恪守法度以存公义，博雅风标以励群伦」，更喜获刘德华亲笔题字「法内有情」牌匾，成为事务所的「生招牌」。

现年51岁的陈永豪在资深大律师清洪的事务所见习期间，深受清洪、已故温华盛大律师、 谢华渊资深大律师及钟伟强大律师之启发及影响。他自1998年获认许执业， 至今逾27年，他早年原本打算专注公司法、信托法及财产争议，直至遇上恩师温华盛大律师，才真正走进刑事法律世界，其后更跟从恩师步伐修读犯罪学硕士。

不忘恩师教诲「以人为本」

陈赞扬恩师温华盛大律师以正义感、同理心及刚正不阿的风骨，深深影响他的人生方向。恩师深知他醉心商业运作案件，建议他努力发展商业诈骗、贿赂等的案件，两人更会「角色扮演」，模仿证人练习盘问，他甚至在恩师病重时停工陪伴左右，短短两年师徒情谊，却改写了他的一生。

他忆述恩师临终前叮嘱他最重要的道理是：无论案件多困难，也是「Be Human」， 提醒他凡事以人为本，不要为钱工作，每天做一个更好的人。他在等待今年资深大律师晋升 「放榜」 时，亦在办公室紧握恩师25年前的遗照祷告，得知自己荣升「资深」后立即感谢对方、家人一直的支持， 以及所有前辈、同事和朋友的信任。

执业多年，陈永豪处理过多宗香港法律史上极具代表性的轰动案件，包括担任许仕仁收受贿赂案第五被告的首席大律师，审讯长达百多天，考验各级司法制度的严谨性；亦曾参与陈志云案，令他体会到电影情节般的论点表达和见解以及「公正审讯」的真谛。

处理许仕仁陈志云案体会深

陈指这些案件都让他更深刻体会到，无论案件多复杂、多触目、多艰巨，所有法律工作者都得坚守岗位，为维护法治精神精益求精作出贡献。他强调，大律师需持平，易地而处，亦要愿及客户感受，不能只为输赢，亦不能用挖苦字眼争辩，而是据理力争，期望法庭接纳其论点。

担任暂委法官学懂换位思考

他自2012年起屡获委任为暂委区域法院法官长达12年，让他从另一角度审视证据与程序，学懂「换位思考」，加深对香港司法制度的理解。他坦言自己始终未曾以资深大律师头衔执业，现时「未知道自己可以做到几多嘢」，故晋升资深大状后继续私人执业、参与公职或成为法官，也需时间慢慢领略哪样才是自己喜欢做的事。

他重申其对法律的热忱依然不减，「不论我身处任何岗位，我都会秉持公义、守护法治，尽力做到多一点用心、多一点努力」，未来期望继续贡献所长，培育更多年轻人才，并为香港法治发展尽一分力。

记者：刘晓曦

摄影：叶伟豪