香港经济｜首季GDP增5.9% 全年预测2.5至3.5% 政府 : 中东冲突致经济增长风险倾向下行

政府今日（15日）发表《二零二六年第一季经济报告》和2026年第一季度的本地生产总值修订数字。2026年全年实质本地生产总值增长预测维持在《财政预算案》公布的2.5%至3.5%。由于中东冲突的规模和持续时间的实际结果存在不确定性，经济增长的风险倾向下行。

政府经济顾问范婉儿形容目前是「增长快、通胀慢」的理想经济状况。她表示，经济前景仍然强韧，但同时存在上行与下行风险。上行风险方面，全球对人工智能相关投资及产品的需求非常强劲，带动相关经济活动。至于下行风险，则主要来自中东地缘政治冲突的发展，可能对整体经济造成负面影响，并对通胀构成上行压力。

香港首季经济显著扩张

范婉儿指，受惠于对外贸易强劲及本地需求增强，香港经济在2026年第一季显著扩张。实质本地生产总值按年增长5.9%，较上季的4.0%明显加快；经季节性调整后按季上升2.9%。

整体货物出口按年实质大幅增长23.7%，其中人工智能相关产品出口更录得超过40%的强劲升幅，占整体出口比重已提升至七成。服务输出亦稳健扩张3.5%，所有主要服务组别均录得增长。

私人消费开支按年增长4.9%

本地需求方面，私人消费开支按年实质增长4.9%，显示住户消费复苏更加稳固；整体投资开支继续以双位数扩张，按年实质上升17.7%。劳工市场略有改善，失业率微跌0.1个百分点至3.7%，就业收入继续录得按年增长。

金融市场方面，恒生指数季内一度飙升至近28000点的四年半高位，其后因中东冲突出现调整，但交投及集资活动维持强劲。踏入第二季，恒指已大致收复失地。住宅物业市场继续走强，售价及租金均录得进一步升幅。

通胀按年上升1.4%

通胀方面，基本综合消费物价指数按年上升1.4%，主要受国际油价上升带动燃料相关项目影响，其他项目价格压力大致受控，与油价直接相关的能源及交通环节虽在3月份较2月略有上升，但仅占整体通胀组合中8%，即使油价上升，其他部分仍属相当可控。

展望未来，政府认为香港经济前景大致保持强韧。全球对人工智能产品的需求将支持货物出口，访港旅游业及跨境金融活动则继续支持服务输出。然而，中东冲突的走向仍然极不明朗，虽至今对香港影响有限，但经济增长风险倾向下行。

考虑到首季实际表现较预期强劲，政府维持2026年全年实质GDP增长预测在2.5%至3.5%。通胀方面，因应国际油价影响，将全年基本通胀预测由1.7%上调至2.5%，整体通胀预测由1.8%上调至2.6%。

范婉儿：市场正观望中美两国元首会面能否带来正面消息

范婉儿表示，市场正观望中美两国元首会面能否带来正面消息，消费信心及企业情绪均受到外围冲突事件的影响，有所放缓。不过，她重申本港基本面很强，第一季亮丽的经济数字是重要的利好因素。

范婉儿重申中东局势仍属需密切注视的风险

被问到中东不稳定因素会否影响消费信心、企业信心及固定资产投资，范婉儿回应指，股市市值短期内大幅波动，显示冲突确实影响市场信心，但在实际行动层面，与人工智能相关的投资及产品需求「实际上系无慢落嚟」。她重申，目前中东局势仍属需要密切注视的风险，「上行好似出现咗，但下行部分我哋都要密切注视」。

记者：郭文卓