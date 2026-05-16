百佳惠康传合并｜王维基料年底成事 HKTVmall图减价抢占市场 经济学者：持续减价「几牙烟」

市场早前传出消息，怡和正向长和磋商收购旗下超市业务百佳，并计划将百佳与怡和旗下零售集团的惠康进行合并。HKTVmall母公司香港科技探索创办人王维基在社交平台连番发帖，宣布发动「减价战」正面迎击，并解释个中缘由。批发及零售界议员邵家辉认为，跨境网购与网络平台盛行，仅靠传统实体店垄断市场非易事；经济学者李兆波则提醒，超市市占萎缩及港人北上消费夹击下，HKTVmall采取减价策略「几牙烟」，最终成败仍取决于企业本身「弹药」是否充足。

王维基：HKTVmall不扩市占率 天下将会大乱 所有香港人都系输家

王维基在社交平台上扬言「打『减价战』，我就预咗个个星期都打」，并向员工表明，这场减价战将会「一路打到年底，个个星期都要做85折」。对于外界关注为何要在现阶段发动「减价战」，甚至与两大超市「对着干」，王维基直言自己「别无选择」，而导火线正正源于百佳与惠康拟合并的新闻。他认为，如果香港最后只剩下一个超市，其市场占有率将高达65%，届时对所有供应商、消费者以及其他大小竞争对手而言，均是「百害而无一利」。

就传闻真实性，王维基指出，DFI目前已在招聘「M&A Senior Manager」（并购高级经理），为执行合并工作组织团队。此外，他亦引述律师朋友的「风声」，预料该宗合并案应在今年底前落实成事。王维基强调，HKTVmall要尽快将自身市场占有率，由现时10%提升至20%。若未能成功牵制，未来「天下将会大乱，所有香港人都系输家」，并笑言「或者百佳嘅应该同我同一条船」。

邵家辉：唔惊无人进入市场 听日你就可以开舖头

批发及零售界议员邵家辉向《星岛头条》表示，不具体评论个别公司的市场和生意策略及尚未作实的事宜。对于不同行业而言，每间公司均会「计住自己荷包」，作出短中长期投资部署，而减价往往是品牌想抢占市场时，最简单直接吸引客户的方式，消费者在此刻自然会受惠。

邵家辉就整体大环境指出，若在30年前，假设某个行业在当地被一间公司完全垄断，在当时仅有实体店而没有网上销售等其他渠道的情况下，该公司确实可以垄断市场。此情况对当地市民和消费者而言并不理想，因为该公司能控制价格，供应商入门门槛亦会变得非常艰难，消费者在别无选择下只能被迫接受被提升的物价。

邵家辉续指，全世界传统零售销售方式已发生翻天覆地改变，时至2026年，网上销售及跨境网购已相当盛行，且网店的租金和人手成本比实体店更便宜。现时销售环境下，网络平台已成为市民购物的主要渠道之一，加上本港仍有其他不同实体店，因此只依靠传统实体店去造成垄断，相信并非易事。

邵家辉认为，香港是一个自由经济社会，纵使某些行业有财团意图垄断，但只要市场有利可图，任何人都可以参与做生意，「听日你就可以开舖头嘅喇」，亦不担心会有人无法进入市场，只担心市场不够分配而导致有人退场。他指出，目前亦见到有内地财团来港收购本地旧有实体店，并已进入香港市场。

李兆波对持续减价策略可行性不感乐观

经济学者李兆波表示，若百佳与惠康真的合并，市场自然会调整，部分分店关闭后，可能出现空置舖位，或由网上营运取代实体店，亦有机会吸引新竞争者进场。他亦指，消费者有众多选择，包括到深圳、药房等购物，只是不熟悉的消费者需花更多时间格价，市场本身已存在竞争。

对于HKTVmall减价至年底以扩大市占率，李兆波认为，近年超市市场正在减缩，加上港人外游或到其他地方购物，在此情况下进行高成本减价策略「几牙烟」，他对持续减价策略的可行性不感乐观，而这项策略最终取决于企业「有几多弹药支持佢去咗呢样嘢」。他举例美团等内地大型企业在各范畴不计成本「烧钱」，若业绩未如理想，最终被击退亦不足为奇。

记者：曹露尹

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