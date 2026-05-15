港铁完成应对恶劣天气车务部署  9号风球或以上大窝口往来荃湾不停驶

台风及雨季来临，港铁公司为应对可能出现的恶劣天气，已完成相应部署包括详细检查排水系统、审视防水浸措施、以及检视台风期间的列车服务安排等。港铁表示，为了服务台风期间有需要工作及出行维持社会运作的市民，会致力在安全及可行的情况下提供列车服务，及密切留意天气状况，作出相应的服务调整及公布，以保障乘客及港铁人员的安全。

九号或更高信号生效 重铁露天段、轻铁及港铁巴士暂停服务

港铁表示，在一号、三号及八号风球信号生效时，港铁的重铁及轻铁服务会大致维持正常，而港铁巴士服务会在八号信号生效三小时后暂停。由于台风期间天气或会急剧转变，市民在八号或以上信号生效时，应留在安全的地方。

当九号或更高信号生效时，重铁露天段、轻铁及港铁巴士会暂停服务，而隧道段会维持有限度服务。届时在露天段行驶中的列车，会于安全情况下，尽量行驶至原定终点站或有连接商场的车站，让乘客可到安全地方暂避，所有车站亦会尽量维持开放。过往在九号或更高信号生效期间停止列车服务的荃湾至大窝口站路段，随着荃湾线使用新信号系统后的车务运作灵活性提升，未来在九号或更高信号生效期间，公司将会提供列车服务连接荃湾线尾隧道段的两个车站，尽力便利市民。

当九号或更高信号生效时，重铁露天段、轻铁及港铁巴士会暂停服务，而隧道段会维持有限度服务。随着荃湾线使用新信号系统后的车务运作灵活性提升，未来在九号或更高信号生效期间，港铁将会提供荃湾至大窝口站的列车服务。

黄大仙站早前进行演习期间，职员在出入口安装防洪板，并测试防洪设施的功能。

台风期间港铁服务安排。

台风逐渐远离后 确认安全才陆续恢复全线行车

台风期间，港铁维修团队会在铁路沿线候命。当台风逐渐远离本港，由九或十号信号改发至八号信号时，港铁人员会在安全及可行的情况下，即时出动清理露天段轨道旁的塌树和杂物，以及进行检查以确保露天段可安全行车。风暴善后的清理及检查工作需时，特别是一些露天段较长的铁路线（包括东铁线、屯马线、机场快线、东涌线及轻铁）亦需要较长时间进行有关工作，确认安全才可陆续恢复全线行车。乘客们在九号或更高信号改发至八号信号时，应留意车务消息公布。

持续审视恶劣天气应对措施 高水浸风险车站加装水浸感应器

为应对恶劣天气下出现的暴雨，港铁人员已详细检查车站及铁路设施的排水系统及附近渠道，并确保防洪设备包括出入口的防洪板、防水门及沙包等运作正常及准备妥当。所有港铁站已完成年度演练，让职员熟习台风及暴雨的应变程序和措施。

近年港铁进一步加强预防水浸的措施，包括于32个有较高水浸风险的车站的出入口安装水浸感应器，并于去年多次暴雨中发出预警，协助职员即时跟进。另外，职员会在红色及黑色暴雨警告生效期间，加密巡逻及检查车站和铁路设施的防洪设备，以及在部分易受水浸风险的出入口，设置防洪板或启动防水门。因应实际需要，车站亦会暂时关闭个别车站的出入口以作防护。港铁指，会持续审视相关措施及设备，致力为乘客提供安全的乘车环境。