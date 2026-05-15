狗只入食肆︱食环署简介会解惑 线上线下近5000人参与 爱协保险业分享注意事项

【食环署/狗只/食肆/简介会】食环署下周一（18日）开始接受食肆提交容许狗只进入的申请，预计7月实施。署方为协助业界做足准备，本周一连三日举办业界简介会，超过360人出席，网上录得4600人收看直播，除讲解容许狗只进入获批准食肆的新政策及相关安排，会上更邀请爱护动物协会分享与狗只相处之道、保险业界分享相关准备，并设答问环节，即场解答与会者问题。有与会者表示简介会有用，署方对各项规定都有清楚解释。

食环署署长吴文杰在会上提醒食肆经营者，有意申请的经营者宜尽快开展准备工作，包括为员工提供培训、向保险公司了解等，政府会动态检视今次落实情况，如运作畅顺，预计最快可在首阶段推出后约半年接受下一轮申请。

要做到人宠共融，食肆与狗主都有责任。吴文杰在简介会上表示，一般带狗只外出，不论是否进入餐厅，狗主也有责任约束及控制其狗只，「如果狗咬人，责任谁属？主体责任一定是狗主。他亦指，食肆也要遵守法例和发牌条件，「食肆本身要确保到相关法例要求，例如法例要求狗只于处所时，必须由成年人用长度不超逾1.5米的狗带稳妥地牵引，或用长度不超逾1.5米的狗带稳妥地缚在固定附着物上。」他指，食肆及狗主保持良好沟通非常重要，署方会在接受食肆申请前，编制「良好作业及行为指引」，供食物业经营者，携狗食客以及非携狗食客参考。

署方亦出，食肆经营者可因应实际情况，自订营运安排及和餐厅要求；食环署会在网上公布获准食肆名单，获准食肆亦可向食环署提供其自订规则的网站连结，放于获准食肆名单内，让市民知悉个别食肆的具体安排。

狗只排泄须即时彻底清洁

简介会上，署方逐一为与会者解惑，其中有业界问食客拒绝清理狗粪便，应如何处理？署方回应指，发牌条件清楚列明，如狗只在处所内排泄，食肆须安排即时彻底清洁及消毒，以维持处所洁净。若狗主自行清理狗只排泄物，食肆可提供协助，「知道有食肆会向顾客提供清洁物品，清理狗只便溺，这方面我们都鼓励。」

食环署署长吴文杰： 有意申请的食肆经营者宜尽快开展准备工作，包括为员工提供培训、向保险公司了解等。

至于基于安全考虑，食环署不会接受火锅店和烤肉店申请，有连锁餐厅问，若只在晚市提供「一人火锅」，可否申请？署方指，食肆可申请牌照，但取得准许后，任何时段都不能在餐桌上烹煮或加热食物，但食肆仍可提供蜡烛或小型电热杯垫作饮品保温之用。

可提供或售卖预先包装狗用干粮、真空包装狗用食物及狗用罐头

根据持牌条件，食肆禁止在处所内烹煮或准备狗用食物，只可提供或售卖预先包装的狗用干粮、真空包装的狗用食物及狗用罐头。署方表示，持牌条件没有禁止在食肆提供设施（例如：热水机、微波炉等）供顾客自行加热狗用的食物，「当然我们希望食肆注意，如果有这样的设施给顾客使用，要维持设施干净衞生，并有清晰标示。」

食肆入口须贴A3大小标示

获准食肆必须在入口当眼处，张贴食环署指定的A3大小标示。署方指，为确保食客知悉食肆有机会有狗只进入，标示必须时刻张贴，「就算餐厅一周有一天不准狗只进入，当天都不可以移除标示。」若食肆希望放弃准许，可联络食环署，署方会取消准许 。

一个月的适应期

食环署会于七月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆，日期会于稍后公布。容许狗只进入食肆在7月实施初期，食环署会设一个月的适应期。食环署会在现有资源下成立一支约90人的专队，加强巡查获批准的食肆，协助食肆遵从相关规定，解答运作上的疑问。署方强调，虽然在适应期内会以劝喻为主，但若有屡次或严重违规情况，例如让格斗狗只或危险狗只进入，食环署仍会执法。

记者: 萧博禧

摄影: 卢江球