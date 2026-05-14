罗淑佩访欧返港 赞香港展于威尼斯展实力 重访波尔多邀新市长参加美酒佳肴巡礼

文化体育及旅游局局长罗淑佩从威尼斯和波尔多外访返港，今日（14日）在社交平台分享花絮照片和感受。她表示，香港透过艺发局参与威尼斯双年展已有25年，即四分一个世纪，形容前人的努力和远见，令香港展可以设置在主场馆对面，占了地利先机。各地观展和参展的艺术爱好者和艺术家都十分重视香港展。

参观者对香港展展览反应良好

罗淑佩提到，今年香港展由康文署辖下香港艺术馆策展，艺术家伍韶劲（Kingsley）与许开娇（Angel）的作品，以较静态的方式展现香港文化底蕴，尤其是许开娇把「苏绣」和扭铁窗花技艺融入作品，以及伍韶劲展现的城中微声和光影，与威尼斯展开文化对话。参观者反应十分好，许多人都说没想到这个名为「Fermata（延音）」的展览和大会主题「 In Minor Keys」呼应得如此合拍，也没想到香港展会邀请大家静一静、想一想、给观众在繁忙中喘息。

展览让人对香港有耳目一新感觉

罗淑佩认为，展览让人对香港有耳目一新的清新感觉。除了两位艺术家，当局亦安排艺术系毕业生担任实习生，部分协助布置场地，部分负责接待导赏，让年轻人认识和参与国际艺术展，对他们日后发展很有帮助。

她亦指，25年的参与，使香港在这个被称为「艺术界奥斯卡」的重要展览中稳占一席位。香港展开幕礼人潮涌现，非常热闹，意大利驻华大使Dr Ambosetti亦亲临参与。她除了感谢康文署与艺术馆同事，亦衷心感谢艺发局及多年来贡献的朋友，认为是他们的心血与付出建立了香港的声誉与地位。

罗淑佩邀波尔多新市长赴美酒佳肴巡礼

至于波尔多，罗淑佩表示今次重访主要是拜会今年3月新当选的市长与副市长，并见证旅发局与波尔多葡萄酒行业协会签署新一份《美酒佳肴旅游推广谅解备忘录》。新任市长Thomas Cazenave非常重视与香港的关系，除了会面及见证签署，亦在忙碌日程中抽空出席香港为波尔多葡萄酒业界安排的晚宴。

席间罗淑佩邀请市长来港参加旅发局的美酒佳肴巡礼，对方欣然答应。她指出，香港与波尔多自2008年香港宽免葡萄酒税后首次签署合作备忘录以来，历经人事更替与新冠疫情等，至今关系比以往更稳固。波尔多许多酒庄视香港为亚洲业务基地，亦有助香港建立品酒文化，这种细水流长的关系令这些朋友自然「说好香港故事」。

她表示，香港是国家的中外文化艺术交流中心，香港的国际化地位是独特优势，建立和维系牢固深入的交流有赖多年深耕细作，而「见老朋友，交新朋友」正是其中一个不二法门。