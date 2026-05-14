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「心晴支援 」计划支援高危家庭成效显著  母创伤症状下降41%  儿童抗逆力提升

社会
更新时间：13:48 2026-05-14 HKT
发布时间：13:48 2026-05-14 HKT

非牟利机构「爱望基金」自2023年起，支持展开「心晴支援 」计划，支援居住新界东及新界北的高危家庭，以促进儿童的精神健康及愉快成长，及后扩展成中至长期支援服务「成长『家』油站」。基金今日（14日）发布计划过去3年的服务成效，研究结果显示，获支援高危家庭的母亲创伤症状大幅改善，儿童抗逆力及执行功能亦提升。爱望基金首席执行官毛迪生表示，人生逆境并非绝望，及时介入就是最好保护，计划打破标准化服务框架，以弹性、低标签化的支援，防止家庭危机恶化。

过去3年服务了超过280个家庭

「心晴支援 」在爱望基金赞助下，由中华基督教会香港区会开展，计划针对育有0至6岁幼儿、正面对情绪困扰、经济压力、特殊学习需要 (SEN) 儿童照顾等多重逆境的高危家庭。毛迪生表示，计划于过去3年服务了超过280个家庭，形容是一步一脚印走过来，亲眼看到一个又一个家庭在逆境中重新站起来。

毛迪生指出，「心晴支援 」计划为每宗个案平均提供2至3万元资助，提供半年的短期介入支援，如有需要可再延期。他指，传统支援服务很多时需要受助人排队 、填表及等待，惟「危机无得等」，「心晴支援 」计划的独特之处在于愿意打破这些标准化服务框架，提供具弹性、低标签化的模式，快速到位地支援，释放受助家庭的复原力，避免出现虐儿及家庭破裂等高危情况。

弹性处理濒临崩溃家庭成救命稻草

毛迪生提到，获支援家庭中有超过60%的照顾者面临抑郁焦虑等精神困扰，超过60%家庭是有SEN的儿童，他们很多时候住在㓥房或偏远村屋，经济紧拙，且很多时对求助感到抗拒甚至羞耻。因此，团队利用很多弹性处理方法，以超市礼券支援不想被标签化的家庭；为经济困难的家庭代缴育婴费用；鼓励受情绪病困扰但中断覆诊的家长，重新走入诊所。他直言，这些弹性处理很多时对于濒临崩溃的家庭，是救命稻草。

未来冀将服务框架推广至更多社区

他续指，由「心晴支援 」介入以短期支援，稳定受助家庭后，团队更透过「成长『家』油站（Rebuild）」计划，进一步深入创伤的因缘，透过创伤评估治疗，减轻母亲的抑郁等，儿童抗逆力亦大大提升，「呢啲唔系奇迹，其实系跨专业合作，以家庭为本实证嘅成果。」他说未来，爱望基金将继续推动以「家庭为本、及早介入、短期密集、长远保护」的介入模式，希望将经验和服务框架推广至更多的社区，填补制度上的罅隙，守护更多幼儿及其家庭的精神健康。 

「成长『家』油站（Rebuild）」作为中至长期支援，由中大医学院儿科学系、中华基督教会香港区会等跨专业团队合作，透过创伤聚焦治疗、儿童一对一导师计划、正向亲职教育及家庭活动，为20个高风险家庭，共47名儿童提供为期约两年的深度介入。结果显示，20位家长获介入后，创伤症状平均下降约41%，而压力、抑郁与焦虑症状亦有明显改善，约下降33％；儿童的抗逆力提升约21%而学前儿童的行为问题则下降 35%。

记者、摄影：赵克平
 

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