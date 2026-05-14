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乐风创办人周佩贤烧炭轻生 旗下乐风资本遭入禀呈请清盘 周佩贤亦遭呈请破产6.16开庭

社会
更新时间：13:22 2026-05-14 HKT
发布时间：13:22 2026-05-14 HKT

活跃于本港地产及餐饮界的乐风集团创办人周佩贤（Carol）近日在寓所轻生，债权人贾耀东昨入禀高等法院呈请乐风资本有限公司(Lofter Capital Limited) 清盘。根据司法机构网页显示，公司清盘呈请将于8月5日开庭处理。此外，周佩贤早前亦遭5人申请破产，破产呈请已排期在6月16日开庭处理。

周佩贤3月已遭呈请破产 旗下公司昨遭呈请清盘

根据法庭文件显示，债权人贾耀东（Ka Yiu Tung ）2026年5月13日入禀高等法院呈请乐风资本有限公司(Lofter Capital Limited) 清盘。Tam Po Chun Patrick, Chan Wing Ki Regina, Vong King Hei, Wong Wai Chi Gigi, Lam Man Yi 5人则于今年3月4日申请周佩贤（Chow Pui Yin）破产。根据司法机构网页显示，公司清盘呈请已排期于8月5日开庭处理，破产呈请则将于6月16日开庭处理。

周佩贤草根出身，2004年毕业于港大土木工程系，其后赴英国留学取得金融硕士学位。幼时曾住石硖尾徙置大厦，其后才搬入公屋，父亲是装修判头，在耳濡目染下亦熟悉工程。她单靠父亲借出250万元打本，白手兴家，在2012创立乐风集团，靠「轻资产」模式迅速发展成投资额近百亿商业王国而闻名，透过地皮收购、住宅发展，以及工商厦拆售等业务，在低息环境下发展迅速，截至2021年已完成26个项目，涉及工厦活化、旧区商厦及住宅重建等。她其后亦涉足餐饮业务，创办楚撚记大排档。

乐风集团与楚撚记大排档发文悼念

周佩贤离世的消息公布后，乐风集团在官方网站发声明指，「乐风集团怀着无比沉痛与不舍的心情通知各位，集团创办人及主席周佩贤已于5月12日离世，愿周小姐安息」。乐风集团亦指周佩贤生前致力于在地产项目中实践创新、美学与文化的融合，其热情与独特视野赋予集团不朽的价值，集团将永远缅怀这位杰出的领导者，秉持周小姐的精神，恪尽职守。

同由周佩贤创办的「楚撚记大排档」亦于官方网页发文悼念，形容她一生热爱香港本土饮食文化，并指餐厅会维持正常营运，以「传承创办人的遗志」。

案件编号：HCCW356/2026,HCB1475/2026 
法庭记者：刘晓曦

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