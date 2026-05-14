商用车隧道费减半5.17实施 的士乘客续付全费 宣传牌放车厢免误会

中东战事导致燃油价格持续波动，政府周日（17日）起推出措施，商用车辆驶包括巴士、货车、小巴和的士经政府收费隧道及青沙管制区的隧道费减半，为期两个月，政府预计将因此减少约一亿六千万元的隧道费收入。

运输署首席运输主任（管理）何均衡今早(14日)在电台节目表示，为确保减免措施顺利推行，运输署与隧道费服务营办商已完成相关准备工作及严格测试，包括调校「易通行」系统，各条隧道不同车种的收费，做好相关的测试，确保系统运作顺利。当局已在「易通行」系统中输入数据进行严格核对与验证，并会在实施首晚及首个工作天进行实时监测。受惠的商用车车主或司机毋须进行任何申请或特别登记手续，系统会自动在户口扣除一半费用；若车主选择自行缴费，「易通行」应用程式亦会直接显示减半后的金额，车主只需按原有方式缴付即可。

政府周日（17日）起推出措施，商用车辆驶包括巴士、货车、小巴和的士经政府收费隧道及青沙管制区的隧道费减半，为期两个月。Agent T FB图片

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的士乘客维持缴付全费并增设宣传防误会

针对的士收费的具体安排，何均衡强调此次政策目标是减低业界的营运成本，政府是将减少的隧道费作为对司机及营办商的直接支援，因此的士乘客在措施实施期间，仍须按现行法例缴付全额隧道费。

为避免司机与乘客之间因收费差异产生不必要的争拗与误会，运输署已联络的士商会派发设计抢眼的宣传牌，要求挂在车厢前座背后，让乘客一上车便能清楚了解安排。此外，当局亦会联络的士车队及预约平台在应用程式版面显示相关讯息，并在隧道内进行广播，以全面提醒司机与乘客相关的付费规定。

