Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商用车隧道费减半5.17实施 的士乘客续付全费 宣传牌放车厢免误会

社会
更新时间：12:15 2026-05-14 HKT
发布时间：12:15 2026-05-14 HKT

中东战事导致燃油价格持续波动，政府周日（17日）起推出措施，商用车辆驶包括巴士、货车、小巴和的士经政府收费隧道及青沙管制区的隧道费减半，为期两个月，政府预计将因此减少约一亿六千万元的隧道费收入。

运输署首席运输主任（管理）何均衡今早(14日)在电台节目表示，为确保减免措施顺利推行，运输署与隧道费服务营办商已完成相关准备工作及严格测试，包括调校「易通行」系统，各条隧道不同车种的收费，做好相关的测试，确保系统运作顺利。当局已在「易通行」系统中输入数据进行严格核对与验证，并会在实施首晚及首个工作天进行实时监测。受惠的商用车车主或司机毋须进行任何申请或特别登记手续，系统会自动在户口扣除一半费用；若车主选择自行缴费，「易通行」应用程式亦会直接显示减半后的金额，车主只需按原有方式缴付即可。

政府周日（17日）起推出措施，商用车辆驶包括巴士、货车、小巴和的士经政府收费隧道及青沙管制区的隧道费减半，为期两个月。Agent T FB图片
政府周日（17日）起推出措施，商用车辆驶包括巴士、货车、小巴和的士经政府收费隧道及青沙管制区的隧道费减半，为期两个月。Agent T FB图片

相关新闻：

油价︱政府5.17起减免的士等商用车50%隧道费 为期两个月 的士乘客仍须付全额隧道费

油价｜柴油补贴4月30日凌晨实施 5月向的士、小巴提供每公升0.5元石油气补贴 涉3800万

的士乘客维持缴付全费并增设宣传防误会

针对的士收费的具体安排，何均衡强调此次政策目标是减低业界的营运成本，政府是将减少的隧道费作为对司机及营办商的直接支援，因此的士乘客在措施实施期间，仍须按现行法例缴付全额隧道费。
为避免司机与乘客之间因收费差异产生不必要的争拗与误会，运输署已联络的士商会派发设计抢眼的宣传牌，要求挂在车厢前座背后，让乘客一上车便能清楚了解安排。此外，当局亦会联络的士车队及预约平台在应用程式版面显示相关讯息，并在隧道内进行广播，以全面提醒司机与乘客相关的付费规定。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 习近平：「台独」与台海和平水火不容︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
13小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
12小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
15小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
3小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
19小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
6小时前
利智、李连杰全家福绝密曝光 42岁利智颜值惊人征服功夫皇帝 李连杰现身在美国出行需搀扶
利智、李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服功夫皇帝  李连杰现身在美国出行需搀扶
影视圈
4小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
7小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
16小时前