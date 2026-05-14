消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略

消委会冷气机｜消费者委员会（消委会）联同机电工程署（机电署）发布最新变频式分体冷气机测试结果，涵盖13款「1匹半」型号。下文为读者精心整理了消委会冷气机推荐名单、能源效率比较及选购贴士。

是次评测由消委会与机电署合作，并委托独立实验室进行。测试涵盖13款「1匹半」变频式分体冷气机，包括7款冷暖空调机及6款净冷型冷气机。机电署负责测试样本的制冷及供暖表现，消委会则负责评估其安全、宁静及使用方便程度，所有测试均参考国际标准及机电署《产品能源标签实务守则2024》进行。

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是次测试涵盖13款「1匹半」变频式分体冷气机，包括7款冷暖空调机及6款净冷型冷气机。消委会图片

根据测试结果，共有7款样本凭借出色表现获得4.5星总评，涵盖不同价位。

三菱重工 (Mitsubishi Heavy Industries) - $15,750

- $15,750 三菱电机 (Mitsubishi Electric) - $19,610

- $19,610 乐声牌 (Panasonic) - $10,300

- $10,300 乐信牌 (Rasonic) - $8,380

- $8,380 格力 (GREE) - $10,990

- $10,990 大金 (DAIKIN) - $10,820

- $10,820 开利 (Carrier)- $7,880

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虽然所有样本均达到1级能源标签，但其悭电程度差异显著。测试显示，制冷能源效率（CSPF）最高与最低的样本可相差达33%，而冷暖空调机的供暖能源效率（HSPF）亦有14%的差距。不过，与2021年的同类测试相比，是次样本的平均制冷表现省电约11%，反映产品的能源效率正不断进步。

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在最大负荷下，13款样本量得的制冷量介乎3.310至3.738千瓦，其中11款高于声称数值，2款略低于声称，但所有差异均在10%的国际公差范围内，分别为C1（开利 Carrier）相差1%及C3（美佳）相差3%。7款冷暖空调机的供暖量差距则较为明显，最高与最低相差约27%，但同样符合公差标准。

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假设每年制冷180天、每天12小时，并以每度电$1.6计算，估算各样本每年制冷电费介乎$679至$1,022，最便宜的是CH5（三菱电机 MITSUBISHI ELECTRIC），即每天开12小时，每日电费只需约3.77元；最贵的是C6（ 大松 TOSOT），即每天开12小时，每日电费需约5.67元。若每年供暖25天，每天12小时，所需电费则约为$54至$69，最便宜的是CH1（大金 DAIKIN），每日电费只需约2.16元；最贵的是CH2（ LG），每日电费只需约2.76元。

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在宁静程度上，各样本的室内及室外机噪音水平有所不同。安全方面，全部13款样本均通过漏电、接地及防触电保护等基本安全检测。至于使用方便程度，所有样本的隔尘网均易于拆洗，说明书内容充足，并全部具备「上下摇摆送风」功能。

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各品牌提供的新机全机保用期由1至3年不等，压缩机保用期则多为3年或5年，个别更长达10年。值得留意的是，有2款样本的供应商不设续保服务，其余样本的续保年费则介乎$620至$1,650。

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消委会认为，现行冷气机评级标准有提升空间，以更清晰反映产品间的能效差异，并提醒厂商加强品质监控。机电署则表示，虽然部分样本的制冷或供暖量略低于声称，但仍在国际公差范围内，结果可接受，并计划于2024年内与业界探讨提升能源效益评级标准。

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选购前应按房间面积选择合适「匹数」，并优先选择1级能源标签及比较「每年耗电量」。同时，需考虑功能需求、安装限制、安装费用及售后服务。使用时，应聘请注册电业承办商安装，切勿阻挡出入风口，并可配合风扇使用及将温度设定在24℃至26℃以节省电力。此外，定期（建议每两星期）清洗隔尘网亦是维持效能及悭电的关键。

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