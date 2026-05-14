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天文台特别天气提示：珠江口以西强雷雨区东移 或未来两三小时影响本港

社会
更新时间：11:00 2026-05-14 HKT
发布时间：11:00 2026-05-14 HKT

天文台表示，一股偏南气流正影响广东沿岸。此外，位于华南北部的低压槽正为该区带来骤雨及雷暴，并会在今日逐渐靠近沿岸地区。

天文台上午11时发出特别天气提示，指位于珠江口以西的强雷雨区正逐渐向东移动，可能在未来两三小时影响本港。市民请留意天气变化。

天气︱天文台料稍后骤雨逐渐增多

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。稍后骤雨逐渐增多及有狂风雷暴，部分地区雨势颇大。日间最高气温约29度。吹和缓南至西南风，离岸及高地风势清劲。展望未来一两日间中有骤雨，部分地区雨势较大。下周初风势颇大，仍有几阵骤雨。

一道低压槽会在今明两日逐渐靠近华南沿岸。同时，受高空扰动影响，该区会有大骤雨及狂风雷暴。预料低压槽会在周末期间于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东东部，该区仍有骤雨。一股炎热的偏南气流会在下周初至中期逐渐影响广东沿岸。此外，热带气旋黑格比会在今日于菲律宾以东海域逐渐消散。

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