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来论︱规管网约车：平衡创新与公共利益的明智之举

社会
更新时间：19:00 2026-05-13 HKT
发布时间：19:00 2026-05-13 HKT

香港政府近期提出规管网约车的计划，引发社会各界讨论。作为关心香港长远发展的青年人，我认为这项政策是平衡科技创新、乘客安全与市场秩序的务实之举，值得社会支持。

首先，现行法规下，部分网约车平台营运处于灰色地带。传统的士受《道路交通条例》严格规管，司机须持有出租汽车许可证，车辆亦须符合安全及保险要求。然而，不少网约车并未遵守相同标准，形成不公平竞争。政府规管并非「打压创新」，而是要确保所有交通工具提供者在同一套规则下营运，维护市场公平。

其次，乘客安全至关重要。现时部分网约车缺乏妥善的司机背景审查、车辆安全检测及第三者保险机制。一旦发生意外，乘客可能面临索偿困难。政府规管将强制平台建立司机注册、车辆检验及保险覆盖制度，这正是负责任政府应做的事。新加坡、伦敦等国际城市均已实施类似规管，香港不应落后于人。

再者，规管有助提升整体点对点交通服务质素。的士业界在过往被诟病服务参差，部分司机拒载、拣客、滥收车资。然而，解决方案不应是放任无牌网约车竞争，而是透过规管引入良性竞争，同时推动的士业界改革。政府可考虑在发牌条件中加入服务质素指标、投诉处理机制，甚至要求平台提供电子支付、行程记录等功能，让乘客享有更佳体验。

有人担心规管会扼杀共享经济的发展空间。我认为恰恰相反，清晰的法规框架能为合法营运者提供确定性，吸引更多投资者进入市场。政府可参考内地及海外经验，设立不同类别的网约车牌照，例如区分全职与兼职司机，并按车辆类别、服务范围制定相应要求。这样既能保障安全，又不会一刀切排斥灵活就业模式。

政府亦应同步优化的士行业，规管网约车的同时，当局需检讨的士牌照制度、引入更多激励措施，鼓励业界提升服务。长远而言，传统的士与合法网约车可以互补共融，为市民和旅客提供多元化的出行选择。

总括而言，规管网约车不是为了保护既得利益，而是为了建立一个安全、公平、高效的交通服务体系。政府应在立法过程中广泛听取业界、平台及乘客的意见，订立切合香港实际情况的规管框架。市民亦应理解，没有任何行业可以长期处于法规真空地带。支持政府依法施政，循序渐进完善规管，才是对香港整体利益负责任的态度。

苏达文
香港政协青年联会常务副主席兼秘书长
广西壮族自治区政协委员

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