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29岁男照胃镜后不治 专家指大机会因内窥镜检查导致空气栓塞 但情况非常罕见

社会
更新时间：17:58 2026-05-13 HKT
发布时间：17:58 2026-05-13 HKT

29岁男子前年在玛丽医院接受胃镜检查后全身抽搐，抢救后不治。脑神经科专家今于死因庭指，死者当时因空气栓塞导致大范围脑中风及脑水肿，惟在胃镜检查出现此种并发症属非常罕见，在10万个检查中仅有0.44宗个案。深切治疗科专家认为大机会是内窥镜过程中空气进入血管，惟坦言死者的情况必须进行内窥镜，风险无法避免。死因裁判官周至伟押后至周五（15日）裁决。

因胃镜检查致大面积脑梗塞情况罕见

男死者雷栢涛终年29岁，2024年3月1日在玛丽医院离世。案件由死因裁判官周至伟主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，死者妻子及父亲列席研讯。

玛嘉烈医院内科及老人科医生、脑神经科专科医生盛斌形容，死者因胃镜检查导致空气栓塞，继而出现大面积脑梗塞的情况罕见。他解释当病人的血管壁有损伤，血管周围的气压较高，便可能导致空气进入血管；若食道有炎症，血管破裂的机会也相对更高。

死者妻子赵蕴琦。卢江球摄
死者妻子赵蕴琦。卢江球摄

医生指紧急个案理应优先接受电脑扫描

威尔斯亲王医院深切治疗部荣誉顾问医生、深切治疗专科医生黄维达认为，综合医疗纪录及解剖报告，内窥镜导致空气经由死者上食道的疤痕进入血管的可能性很高。黄续指，死者的情况需接受复杂手术，内窥镜检查是必须的，而死者上食道的损伤不能改变，风险一直存在。

黄又提及使用「瞓觉药」协助检查与死因无关，因为该药物可治疗抽搐，纪录亦不见死者有药物过敏。黄直言，即使死者接受高压氧治疗，帮助亦不大，他相信「玛丽要谂嘅方法都谂晒」。

就著死者接受电脑扫描有否延误，黄指为适切控制病人抽搐而延迟电脑扫描可以理解，但若无特别医疗原因，仅因放射科未有通知而一直不做电脑扫描，则不合理。医管局一方提到当时有护士催促放射科，获回复「Not available at the moment in view of long list」。黄认为若深切治疗部提出请求，重复表明情况紧急，「Long List」的理由则不太合适，「List永远都存在，永远都长」。黄指紧急个案理应可优先接受电脑扫描，但须由放射科医生决定。

案件编号：CCDI-168/2024(SH)
法庭记者：雷璟怡

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