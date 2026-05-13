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那打素医院前列腺增生微创手术具成效 轮候时间由1年减至8周 7月起提升服务量

社会
更新时间：16:43 2026-05-13 HKT
发布时间：16:43 2026-05-13 HKT

前列腺增生是男性常见疾病，雅丽氏何妙龄那打素医院前列腺微创日间治疗中心近年引入微创前列腺增生手术，包括前列腺蒸气手术及前列腺提拉手术，并采用高流量手术服务模式，手术时间约15至30分钟，病人可即日出院。微创手术的服务量较传统手术增加约3倍，病人轮候时间由以往约1年，大幅缩短至8星期内，至今已有近600名病人接受相关手术。中心计划今年7月起进一步提升服务量，现时每月可以进行16个微创手术，届时会增加至32个。

前列腺增生传统手术须留置尿喉一至数日

威尔斯亲王医院泌尿外科顾问医生罗家麟表示，前列腺增生的传统治疗主要分为药物及手术两类。药物需长期服用，停药后症状容易再现，亦可能带来副作用，药效有限，并非所有病人适合。传统手术如经尿道前列腺电切术需全身或半身麻醉，手术时间约一至两小时，术后必须留置尿喉一至数日，病人一般需住院两至三日。手术出血及副作用较多，创伤性较高，康复较慢，部分病人更可能出现逆行射精或勃起障碍。

威尔斯亲王医院泌尿外科顾问医生罗家麟（左二）表示，微创手术出血及副作用较少，创伤性低，康复较快。
威尔斯亲王医院泌尿外科顾问医生罗家麟（左二）表示，微创手术出血及副作用较少，创伤性低，康复较快。

微创手术时间半小时以内 出血及副作用少

罗家麟指出，微创前列腺增生手术，包括前列腺蒸气手术及前列腺提拉手术，均以局部麻醉进行，手术时间约15至30分钟，比传统手术快约4倍。蒸气手术将手持式的输送装置进入前列腺组织，利用储存在装置内的水蒸气或蒸气中的热能，消融前列腺肥大区域并使组织坏死，再自然被体内吸收，从而改善排尿阻塞问题。前列腺提拉手术则以内窥镜经尿道进入前列腺，利用仪器发射出4至8个如「钉」般的小型永久植体，将肥大的前列腺组织拉高并固定，令尿道不再堵塞。

他表示，微创手术出血及副作用较少，创伤性低，康复较快，部分病人术后毋须留置尿喉，可即日出院，亦较少引致逆行射精或勃起障碍。由于手术时间短及住院需求低，前列腺增生手术轮候时间由以往约12个月，大幅缩短至约2个月。他指，对需插尿喉的病人而言，缩短轮候尤其重要。2022年只有39.5%的插尿喉病人可在两个月内接受手术，现时比率已提升至85.6%，大幅改善病人生活质素。

七旬老翁因尿袋累生意 术后摆脱尿喉重拾自信

雅丽氏何妙龄那打素医院日间手术中心病房经理胡佩卿分享指，78岁的刘伯伯从事小贩多年，去年3月10日因急性尿潴留入院求医，其后需佩戴尿喉回家。他坚持继续做小贩，但因尿袋外露，部分顾客见状却步，令他生意大受影响，最终被迫暂停工作。刘伯伯其后接受微创前列腺增生手术，手术后成功自行排尿，不再需要依赖尿喉。她形容，病人术后精神明显改善，亦重拾自信。

记者、摄影：蔡思宇

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