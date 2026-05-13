公屋遇「极品邻居」难自保？过去3年录500宗「门外滋扰」个案 政府：擅自装cam违规 严重可终止租约

公屋邻里之间矛盾、滋扰行为不时出现。根据现行政策，公屋住户不得在单位门外或公众走廊安装闭路电视，违者可能会被警告或在屋邨管理扣分制下被扣分，但由于部分住户为保障治安或防范邻里滋扰，仍会自行在单位门外或公众走廊安装摄录设备。

公屋邻居滋扰︱公屋住户不得在单位门外或公众走廊 安装闭路电视

房屋局今日（13日）回复立法会议员梁文广质询，指过去三年（2023年至2025年），房署共收到约500宗，涉及公屋住户投诉邻居在单位门外作出滋扰行为而求助或投诉的个案，即平均每年约160宗。但局方同时指出，在单位大门外的公众地方安装闭路电视镜头，若构成滋扰，最严重可被终止租约及收回单位。

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政府：屋邨职员「主动调解」改善睦邻关系

局方指，就门外滋扰行为，房屋署已就所有相关个案作适当的跟进。一般而言，房屋署在接获有关投诉后，会即时派员到场调查，并向相关住户了解个案详情，以作出跟进行动。若有关滋扰行为属扣分制下的不当行为（例如在单位门外胡乱弃置垃圾），房屋署会按扣分制向违规住户发出警告或扣分。

当局提到，对于邻里不和的个案，如个案源于生活方式的差异、缺乏沟通或涉及心理健康问题等原因，针对这些情况，屋邨职员会主动作出调解以改善睦邻关系，并在有需要时把个案转介至其他政府部门或相关社会福利机构提供辅导及协助。

早前有公屋居民向高等法院申请司法覆核，不满受邻居持续滋扰，但房署不接纳其闭路电视录影片段作为证据。

自行装闭路电视属违规 无意设立审批机制

早前有公屋居民申请司法覆核，不满受邻居持续滋扰，但房署表明单凭其闭路电视录影片段，不能按《屋邨管理扣分制》对邻居实行扣分，指明必须由物业管理职员亲身「捉到正」。事实上现行制度下，公屋租户不可以在单位大门外公众地方安装闭路电视镜头，过去三年（2023年至2025年），房屋署共收到约250宗涉及公屋租户在单位门外自行加装闭路电视的查询或投诉，平均每年约80宗。

政府指根据房委会现行政策，若公屋租户被发现在单位大门外安装闭路电视镜头并对其他住户构成滋扰，房屋署会立即要求住户拆除设备。若滋扰持续，并有充分证据证明属实，房屋署会按租约条款采取行动，包括终止租约及收回单位。

至于在单位内安装摄录设备，若不涉及更改单位结构或业主提供的设施，原则上毋须向房屋署申请。

局方续指，房屋署现时并无计划就公屋住户在单位门外安装闭路电视设立申请及审批机制，避免因此影响邻里关系，但强调房屋署已按情况在楼宇的公众地方安装闭路电视，以提升保安，保障住户的安全。而房屋署亦会在受监察范围放置明显告示。