恒基地产与汇丰及恒生银行签订香港首笔「生物多样性贷款」 用于Central Yards绿化空间

恒基兆业地产有限公司（股份代号：12）与汇丰及恒生银行签订香港首笔生物多样性贷款，所得资金将投放于中环新海滨的旗舰综合发展项目 Central Yards，以提升项目的生物多样性。有关贷款符合贷款市场协会（LMA）、亚太区贷款市场协会（APLMA）及贷款银团及交易协会（LSTA）的《绿色贷款原则》，主要用于修复、保护及提升城市内的生物多样性。

融资将用于Central Yards绿化空间

本笔融资将用于Central Yards的绿化空间，采购本地原生植物、持续维护与管理新建立的都市森林与绿化，并对本项目及周边自然环境进行生物多样性相关调查、评估与监测，制定Central Yards在都市生物多样性的设计方向及评估其进展。分布于项目各层的花园及空中花园将种植逾400棵树木及多种植物品种，为野生动物提供栖息地，构建生态廊道，有助提升本地生物多样性。

左起：汇丰企业及机构银行香港环球企业主管洪纪伦；渔农自然护理署助理署长（自然护理）陈坚峰；恒基地产执行董事及首席财务总监冯孝忠；恒生银行商业银行业务总监李秀怡。

体现集团资本策略与可持续发展愿景互相结合

恒基地产执行董事及首席财务总监冯孝忠教授表示，可持续发展一直是恒基地产缔造长远价值的核心，期望透过 Central Yards，加强城市与自然之间的连结，建设更健康和更具韧性的社区，让大众与生物多样性能够和谐共存。作为香港首笔生物多样性贷款，这项融资安排，体现其集团资本策略与可持续发展愿景的互相结合。他表示很高兴能与汇丰及恒生银行合作完成这项创新交易。今年是集团成立50周年，会继续秉持初心，致力为未来世代创造持久价值。

汇丰企业及机构银行香港环球企业主管洪纪伦表示，汇丰早前进行《Sustainability Pulse》调查，结果显示近六成亚洲企业将气候转型视为策略重点。随著企业意识提升，很高兴为恒基地产安排市场首笔生物多样性贷款，正正体现合适的可持续融资方案有效帮助企业融合城市发展与生态保育。汇丰一直领导市场创新，为企业制订专属融资方案，协助他们实现可持续发展目标，同时提升香港作为国际领先可持续金融中心的地位。

左起：汇丰企业及机构银行环球企业部香港区总监刘晓茵；汇丰企业及机构银行环球企业部香港区董事总经理曾慧珊；汇丰企业及机构银行可持续金融及转型业务亚洲区主管黄超妮；恒基地产地产策划（一）部总经理余惠伟；汇丰企业及机构银行香港环球企业主管洪纪伦；香港特别行政区渔农自然护理署助理署长（自然护理）陈坚峰；恒基地产执行董事及首席财务总监冯孝忠；恒生银行商业银行业务总监李秀怡；恒基地产主席办公室顾问及可持续发展部主管于正人；恒生银行董事总经理兼企业银行主管黄嘉诚；恒生银行企业银行总监黎祉琦； 恒生银行结构融资部主管黄鸿钧。

Central Yards第一期预计2027年下半年开幕

恒生银行商业银行业务总监李秀怡表示，恒生很高兴支持恒基地产就Central Yards落实香港首笔生物多样性贷款，把支持生态保育的融资理念带进城市中心。作为植根香港的本地银行，恒生与企业客户并肩同行，将可持续发展目标转化为可实践，同时具融资价值的务实成果。恒生过去多次推出市场首创的可持续金融方案，很高兴能再次透过这别具意义的项目延续优势，并期望为香港推动兼顾自然生态的市区发展提供一个务实、具扩展性的蓝图，以创新为客户及社区缔造长远价值。

Central Yards秉承以人为本的理念，致力融合自然生态与都市设计，打造总面积逾30万平方呎的多层开放绿化空间。项目其中一大亮点，是设有中环最大型的空中花园。这个长达300米、面积逾16万平方呎的高架空中花园，在核心商业区的绿色网络中发挥关键作用，连接周边的绿化空间，形成绿化生态走廊。此外，项目亦融入「城市之窗」等创新设计，为建筑群引入充足的自然光线，以及加强通风效果，从而优化微气候，并提升环境舒适度。

Central Yards以取得10项国际顶级绿色认证的最高级别为目标，包括绿建环评（BEAM Plus）新建建筑及社区、领先能源与环境设计认证 (LEED)、健康建筑标准认证 (WELL)、可持续土地设计与发展评估倡议 (SITES)、中国绿色建筑标识 (CGBL)、中国健康建筑设计标识 (CHBL)、SmartScore 以及 WiredScore认证。Central Yards 第一期预计于2027年下半年开幕，而第二期则预期于 2032 年落成。