每日杂志｜建立数据交换平台 实现旅客动态追踪 行程规划更高效 助旅社及商户即时调适策略

「五一」黄金周累计逾101万人次内地旅客访港，旅发局推出专页，实时更新本港多个热门景点的轮候时间。回顾港府在2024年公布《香港旅游业发展蓝图2.0》，四大策略之一为「推动智慧旅游」，有资讯科技界人士提出建立「旅游数据交换平台」，整合出入境数据分析旅客停留模式、透过电子支付并结合社交媒体，整合旅客的出行轨迹和消费动线；有旅游业人士指出，近年旅客行程规划变得动态，实时数据或有助业界作出调适，惟现时大部分智慧旅游项目也未惠及旅行社，盼有关部门多加留意，让整个行业受惠。

「五一」黄金周累计逾101万人次内地旅客访港。

「智慧旅游」应用资讯及通讯科技，提升旅游体验，并优化目的地旅游管理和推动可持续旅游。2024年底，文化体育及旅游局公布《香港旅游业发展蓝图2.0》，四大策略之一为「推动智慧旅游」，当中包括2个方向、10项行动纲领和19项措施，如香港旅游发展局将于「Discover Hong Kong」开发「实时旅游地图」及「人工智能（AI）行程规划」，分别向旅客推荐附近景点、活动和优惠及提供个人化行程建议。

旅游事务署推出「城市景昔」旅游项目，利用扩增实境（AR）技术丰富旅客的体验。

用户可在指定地点透过「城市景昔」流动应用程式，看到景点昔日风貌。

实时资讯提供景点流量

旅发局在「五一」期间推出专页，实时更新包括香港迪士尼乐园、香港海洋公园、山顶缆车、昂坪360、香港摩天轮及天星小轮等热门景点的轮候时间。

翻查立法会文件，旅发局以科技提升旅游服务智慧化水平，如建立中央内容收集、管理及发放系统，方便旅客计划行程；局方有继续推进「香港旅游地图」（前称「实时旅游地图」）的开发工作，届时旅客可输入关键字或选取分类，获取全港旅游资讯及推荐，内容涵盖景点、城中活动、餐饮、购物及商户优惠等；该系统已于上年度在旅客咨询中心的互动式资讯站初步启用。局方亦启动了「AI行程规划」的前期开发工作。

动态数据的价值甚高，香港专业教育学院酒店及旅游系系主任黄家荣指，业界过去甚少获得实时数据，多依赖官方出入境数字或旅发局问卷分析得来的旅客消费模式，甚或信用卡公司公布的消费数据等作事后分析，了解市场。他坦言，近年旅客的旅游模式越趋动态，未必提前预订酒店及计划行程，若有途径收集到相关资料，对业界必然有帮助。

在技术层面，香港互联网协会开放数据小组召集人黄浩华说，实时资讯可分为地方和人两个层次，前者包括店舖、消费场所或景点等资讯，收集方法较简单，亦不属私隐，举例旅客得知日落时段较多人到海洋公园坐缆车，已有助规划行程；若要收集和加以分析旅客资讯，则需得到事主同意并作「去个人化」处理，较为复杂。

「RTB」模式自动投放广告

针对实时地图，黄浩华认为，景点每10至15分钟「半实时」更新数据，已有助旅客在出发前了解交通和人流资讯。至于AI行程规划，透过自动化广告模式「RTB」（即时竞价）收集到用家资料，行销人员便能透过系统投放适合的广告。他举例，旅客输入国籍和同行人数，系统已经可以作出行程建议，如一家大小适合前往主题乐园，甚或为情侣表列出浪漫的「打卡位」。

他坦言，现阶段可以先「试水温」，不建议起步便收集大量数据并触及区块链技术，「越简单越可控，再收集意见让系统学习，不然碰钉或浪费资源的机会更大。」他续说，在公众地方增设资讯显示器，让大众看到身处地方的实时数据，或更能把资讯融入城市。

港府在2024年公布《香港旅游业发展蓝图2.0》，四大策略之一为「推动智慧旅游」。

近年AI发展迅速，香港周边地区应用AI发展旅游，已不再停留于行程规划。内地「一部手机游」应用程式自2018年在云南省首次试行，及后延伸至在20多个省市，以大数据分析技术为基础，为旅客提供智能行程规划、目的地实时旅客流量、天气情况及景点实况直播、紧急求助服务等，甚至有容貌识别验证，让已在网上购票的旅客直接「刷脸」进入景区。

至于韩国和新加坡，皆有各自开发旅游资讯统一平台，其中后者的「新加坡旅游数据分析网络」（Singapore Tourism Analytics Network），载有按月旅客人数及酒店入住率，以及按年的旅客概况和邮轮统计数字。

可建立景点动态票价机制

香港电脑商会副主席许健生提出多项建议，如香港可借镜上述两地建立「旅游数据交换平台」，整合入境处数据分析旅客停留模式、透过电子支付整合旅客的出行轨迹和消费动线、结合小红书和微信等应用程式了解旅客喜好等。他亦提出参考网约车「动态定价」机制，建立景点票价浮动演算法，如景点甲的即时人流达承载量70%，会自动触发「分流红包」，通过应用程式建议旅客改往景点乙以获取百货公司优惠券，差额由商户联盟与政府按比例分摊。

在实际操作层面，许健生坦言要与不同持份者沟通和达成共识，举例内地曾有省市试行景点动态定价，提高人流过盛的景点门票价格，导致票务反常，「加钱并不成立，只能补贴门票减价的景点。」黄家荣也说，各公司也有商业策略，有些觉得人流反映景点的受欢迎程度，有些则着重旅客体验，宁愿呼吁游客考虑择日重来，「管理者要平衡，难以一概而论。 」

科技无疑对推动旅游有一定帮助，惟要「落地」应用，有业内人士不讳言，旅游规划最基本牵涉文体旅局和旅发局，亦可涉及运输署等部门，「一定要有牵头的单位或机构，不太容易。」他说，香港每年吸引数千万游客，绝对值得建设系统作推广及便利旅客，「日后区区有旅游，不应只有纸本上的推广。」

现时旅游业界未有大力拓展智慧旅游，香港旅游联业工会联会理事长梁芳远说，相关项目由政府主导，例如在景点设置二维码，让自由行旅客了解背后的历史和故事，惟旅行团有导游讲解，「对旅行社实际帮助不大。」她重申，以AI作宣传推广是好事，惟旅行社疫后经营更见困难，没有资源发展智慧旅游，盼官方能把握旅行团的角色，在旅客分流管理上作出平衡。

业界盼智慧旅游连结公共服务 提供友善小提示

有旅游业人士盼望，旅发局开发的智慧旅游项目能连结不同公共服务，甚或提供「旅客友善」的旅游小提示。

香港旅游业雇员总会理事长林志挺说，现时政府或在热门营地推预约制，或于公众泳滩引入市场营运模式，届时部分水上活动和服务或需收费，盼日后可在旅发局的新程式或系统内处理。他亦提到，旅客到万宜水库东坝观光，惟各方协调多时仍然「乱晒龙」，若然日后应用人工智能（AI），情况或变得可控，如建议旅客的乘车地点、显示小巴座位数目，甚至预约车辆进入以控制人流。

有旅游业人士盼望，未来能应用人工智能控制东坝的车流。 资料图片

林续说，现时车辆进出东坝仍面对单线双程行车的「避车」难题，若日后能统一交通管理，每辆车设有AI系统，可让驾驶者提前知悉前方避车处位置及与对头车的相距等，「驾驶者无需待对方响号才察觉有车驶来，令行车更有规矩。」

近年时有旅客为「打卡」站出马路，险象环生。香港专业教育学院酒店及旅游系系主任黄家荣盼望，新系统主动推送取景角度漂亮又安全的「打卡点」，作善意提醒。他又言，系统应按旅客特点提供适合的旅游资料，如为穆斯林旅客推介具清真认证食品的场所及祈祷室等资讯。

冀与品牌加强沟通 推广「香港制造」工业旅游

为打造多元文化旅游品牌，《蓝图2.0》提出推动业界开拓与「香港制造」工业元素相关的旅游产品。有旅游业人士指出，工业旅游对内地旅客的吸引力有限，相关品牌或需与业界加强沟通，才能共同让本地工业的「金漆招牌」走出去。

去年，发展旅游热点工作组落实推行「香港工业品牌旅游」项目，通过旅游业界组团，开拓「香港制造」工业旅游。有业内人士坦言，大部分传统工业品牌有在内地设厂，若要内地旅客来港参观和体验，吸引力不大。他说，香港工业的宝贵之处，在于港人做事严谨、一丝不苟，品牌能屹立百年，全凭背后精益求精的制作；本地要推动工业旅游，必需以此挂帅，旅客才会明白香港工业游的独特价值。

他强调，《蓝图2.0》提出多项建议，盼业界与品牌保持沟通，否则难以成为旅行社着力推动的产品，亦浪费了理想的旅游素材。

记者：仇凯瑭