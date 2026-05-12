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29岁男照胃镜后抽搐抢救不治 医生认为抽搐与镇静药无关 解剖报告指直接死因为脑水肿

社会
更新时间：17:09 2026-05-12 HKT
发布时间：17:09 2026-05-12 HKT

29岁男子2024年在玛丽医院等候接受食道重建手术，在胃镜检查后突然全身抽搐，抢救后终告不治。家属质疑当中或涉人为疏忽，死因研讯今续。玛丽医院病理科医生引述解剖报告，指死者直接死因为脑水肿。曾诊治死者的外科医生供称，胃镜检查时曾用镇静药，该药本身具治疗抽搐的作用，因此认为抽搐与药物无关。研讯明续。

男死者雷栢涛终年29岁，2024年3月1日在玛丽医院离世。案件由死因裁判官周至伟主理，检控官蔡玲担任研讯主任。案件未有设陪审团，医管局列有利害关系方，由大律师冯国础代表；死者妻子列席研讯。

医生认为抽搐与胃镜检查用药无关

玛丽医院外科医生陈君杰供称，死者于2022年接受胃部切除手术，安装小肠胃食管；2023年1月转介到玛丽医院等候接受食道重建手术，医疗团队希望死者术后可自行进食。死者在手术前需要做3次经鼻内窥镜，和1次胃镜检查。陈续指为死者进行胃镜时，曾使用二氧化碳及镇静药物协助检查。胃镜检查后，死者开始抽搐，团队将他送入深切治疗部。陈认为抽搐与镇静药无关，因死者曾使用同款药物，而且该药有治疗抽搐的作用。

玛丽医院深切治疗部医生杨芝慧曾在2024年2月29日诊治死者，她供称当日医疗团队怀疑死者处于临床上癫痫持续状态，故给予死者抗癫痫药。之后为死者进行电脑扫描，发现有大范围脑水肿，团队作出脑空气栓塞诊断，并通知有高压氧治疗设备的东区尤德夫人那打素医院，以及玛丽医院脑外科，东区医院不建议在病人情况不稳时转院。

脑水肿减压手术未凑效亡死因脑水肿

杨续指，死者于玛丽医院接受紧急脑手术，希望减低脑压可以转院，惟术后情况仍不合适。死者其后脑水肿情况恶化，于3月1日检查后结果与脑死亡吻合，同日被宣布死亡。

玛丽医院病理科医生徐波引述解剖报告，指死者的直接死因是脑水肿，非直接死因为蜘蛛网膜下腔出血及脑出血。她解释脑空气栓塞可导致蜘蛛网膜下腔出血及脑出血，但病理学检查找不到有空气栓塞的证据。徐形容气体入血管是不正常，若进入脑部会形成栓塞，然而病理学检查无法得知气体从何而来。

案件编号：CCDI-168/2024(SH)
法庭记者：雷璟怡

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