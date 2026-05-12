铜锣湾合点寿司金目鲷刺身现寄生虫 店方致歉︰已即时下架及弃置所有相关产品
更新时间：16:38 2026-05-12 HKT
发布时间：16:38 2026-05-12 HKT
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食安问题备受关注。有网民近日在连锁寿司店「合点寿司」铜锣湾分店用餐时，发现金目鲷寿司上有寄生虫蠕动。合点寿司今日（12日）发表声明致歉，并宣布已将所有金目鲷产品下架及弃置。
据食物安全中心的资料，一般海产常见的寄生虫还包括蛔虫、绦虫和吸虫。大多数寄生虫会令人轻微至中度不适，患者也有可能出现红疹和痕痒等过敏反应。
食客：寄生虫「好似同我挥手」
有网民于社交平台Threads投诉，指于5月8日晚上光顾合点寿司铜锣湾分店时，惊见金目鲷寿司上有一条虫在蠕动。网民称「好彩我谂住影相先见到佢爬出嚟」，并形容「好似同我挥手咁」，事后已向食物环境衞生署作出投诉。
合点寿司致歉并全线下架
合点寿司（12日）于社交平台发表道歉声明，就事件对饮食安全造成疑虑，向顾客及相关人士致歉，并强调会以最严谨的态度持续改善。
店方指出，为确保食品安全，已即时将所有分店的金目鲷产品下架及弃置，并暂停进口相关批次的金目鲷。店方承诺将持续加强内部管理，包括提升食材的目视检查强度与频率，并强化员工培训，以改善从采购、验收到出餐的各环节流程。合点寿司目前在太古、铜锣湾及屯门设有分店。
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