软心膳︱美心研制鲍鱼盆菜、寿桃包软餐 长者试食后大赞「真嘅一样」

连锁饮食集团美心今日（12日）联同香港社会服务联会举行「软心膳万岁饮茶暨照护食社区关爱站启动礼」，邀请逾100位来自护老院舍的长者及其家人品尝新出的软餐。劳工及福利局局长孙玉菡出席启动礼时表示，软餐正正可为老人家带来欢乐，也凝聚家庭，未来社会对软餐服务的需求很大，故要做好准备。

社会对软餐需求大 可为长者带来欢乐

劳工及福利局局长孙玉菡表示，现时有40万人为80岁以上，占人口5%，预计10年后达70万人，而20年后达至120万人，故社会对软餐服务的需求很大，要为他日的老人社会做好准备。他称，对于老人家而言，最大的娱乐可能是享用美食，故软餐的出现正正可为老人家带来欢乐，也凝聚家庭，「如果过时过节年轻人可以食（美食），而老人家只可以食糊餐、流质食物，其实感觉都不好。如果大家可以吃一模一样的东西，只不过老人家是软餐，他吞到又安全，我觉得贡献是非常之大的。」

他亦提到，政府一直推动软餐，自2020年起至去年底，总共有13,600名长者受惠。而乐龄创科基金用作支援机构，租借各种乐龄创科产品及与软餐有关的设备，截至今年3月底，基金已经批出1,000万元予合资格机构，购买或租用制造软餐的产品 ，涉及400件的产品，估计惠及约270间服务单位。

美心推鲍鱼盆菜软餐 计划进驻8间公院

美心集团首席营运官（香港及澳门）简惠明表示，随着香港人口持续高龄化，吞咽困难已成为不少长者及照顾者面对的常见挑战。集团于去年推出符合「国际吞咽障碍饮食标准（IDDSI）」等级4的「软心膳」，并捐出15,000份精致软餐予院舍，至今已有超过150间院舍受惠，之后院舍可以成本价订购，今年1月已将软餐引进至浸会医院餐厅，让吞咽困难的患者在医院也可以享用。

简惠明透露，正计划逐步将「软心膳」推广至医管局辖下由美心营运的8间公营医院餐厅。此外，团队亦一直研究老人家最喜欢吃甚么，针对很多长者喜欢饮茶、吃点心，故点心为第一个软餐构思；而第二个构思是针对大时大节的应节食品，期望长者在节日也能与家人共聚欢乐时光，因此推出新研发的「一人份鲍鱼海参盆菜」和「双喜寿桃包」，今年更会推出「软餐美心月饼」。未来将增加更多快餐及轻食软餐选择，包括「贵妃鸡饭餐」、「富贵海味饭餐」、「双宝点心」、「蔬菜拼盘」与「点心蔬菜拼盘」等。

九旬翁赞不绝口：好耐无食鲍鱼

活动邀请逾100位老友记及义工品尝各款新出的照护食，包括有点心拼盘（烧卖、虾饺、鸡肉海鲜菜饺和萝卜糕）、两款新研发的「一人份鲍鱼海参盆菜」和「双喜寿桃包」（豆沙及奶黄口味）；另有粤菜「蟹肉赛螃蟹」、「马友咸鱼蒸肉饼」、「蟹籽蟹肉烩伊面」等菜式。

今年91岁的赵伯伯品尝过软餐后，大赞其形状和味道相当不错，形容「同真的一模一样」，值得打上80分，更可品尝平时最想吃却吃不到的鲍鱼、鸡肉等肉食，期望日后可推出虾和叉烧包的软餐。他现时住在院舍3年，平日饮食主要为碎餐，大部分都需要剪碎及咀嚼较长时间。相比起今日的菜式，他坦言院舍食物较为普通，亦要符合少油、盐、糖，味道清淡，加上自己行动不便，平日很少外出食饭，「如果院舍有得食到也好，好耐无食（鲍鱼）。」

89岁的李伯伯陪同86岁的妻子刘婆婆首次试食软餐，他们平日不需要进食糊状的软餐，日常饮食以清淡为主，甚少外出吃饭。李伯伯坦言，街外的食物「太过肥腻」，不适合他们，而太太则住在院舍，一日三餐都由中心安排。刘婆婆表示，今日最喜欢的是虾饺，平日的虾饺需要咀嚼，而软餐就可以方便一些有吞咽困难的长者，味道很不错。她称，有其他院友需要进食流质、糊状的食物，更要其他人喂，加上中心的食物味道较清淡，很多时他们都不喜欢吃，相信今天的软餐可让他们胃口大开。

除了邀请老友记品尝软餐，美心联同社联设立流动「吞咽无忧．重拾美味」社区关爱站，让社区进一步认识吞咽困难引致的问题及日常护理知识，由即日至14日于荃湾一个商场举行展览，由驻场专业言语治疗师为18区长者提供免费吞咽能力检查及评估，并按需要转介跟进。凡参与评估人士，均可获赠「软心膳」点心拼盘软餐餐券。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元