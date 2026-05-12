六合彩︱头奖3000万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！

第50期六合彩今晚（5月12日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达3,000万元。

搅珠结果：4、16、19、22、25、47，特别号码：40

屯门市广场投注站成为最幸运投注站。

10大最幸运投注站 屯门市广场最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。