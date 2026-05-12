Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舒适堡已清盘子公司入禀高院 呈请另3间舒适堡公司清盘

社会
更新时间：13:55 2026-05-12 HKT
发布时间：13:55 2026-05-12 HKT

开业38年的连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年突然全线结业，医美集团「perFace」接手舒适堡的美容中心继续营运美容业务，亦以「perFIT」品牌接管部份健身业务，并让旧有客户可继续使用已付款服务。舒适堡已清盘公司昨入禀高等法院，呈请荃湾、元朗、伊利沙伯大厦的3间舒适堡美容健美有限公司清盘，根据司法机构网页显示，3案均已排期在8月5日进行公司清盘呈请聆讯。

债权人Physical Health Centre Hong Kong Limited（已清盘公司）在2026年5月11日入禀高等法院，申请舒适堡(荃湾)美容健美有限公司（Physical Health Centre (Tsuen Wan) Limited）、舒适堡(伊利沙伯大厦)美容健美有限公司（Physical Health Centre (E House) Limited ）及舒适堡(元朗)美容健美有限公司（Physical Beauty Centre (Yuen Long) Limited）三间公司清盘。

根据早前报道显示，舒适堡(尖沙咀)美容健美有限公司（Physical Health Centre (TST) Limited）已在2025年2月基于租约问题遭高等法院颁令清盘。

呈请方因资不抵债早前已遭法庭下令清盘

舒适堡部份员工早前亦申请Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盘，高等法院考虑到舒适堡两间公司严重资不抵债，每间健身及美容中心分店均欠租，舒适堡拖欠374名员工薪金约7,400万港元，变卖健身器材及美容仪器后仅得1500万元，不足以偿还债务，遂在2025年1月颁令两间公司清盘。

另外，舒适堡(元朗)美容健美有限公司、舒适堡(屯门)美容健美有限公司、舒适堡(荃湾)美容健美有限公司、舒适堡(沙田)美容健美有限公司及舒适堡(伊利沙伯大厦)健美有限公司，5间公司涉收取服务款项但未能在合理时间内提供服务，均被票控「作出构成不当地就产品接受付款的营业行为」罪，涉款共约22.8万元。5间公司今年2月表示需时考虑答辩，案件将于5月29日再讯。

案件编号：HCCW346/2026、HCCW347/2026、HCCW348/2026
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
2小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
7小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
5小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
21小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
7小时前
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
食用安全
6小时前
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
15小时前