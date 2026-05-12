舒适堡已清盘子公司入禀高院 呈请另3间舒适堡公司清盘

开业38年的连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年突然全线结业，医美集团「perFace」接手舒适堡的美容中心继续营运美容业务，亦以「perFIT」品牌接管部份健身业务，并让旧有客户可继续使用已付款服务。舒适堡已清盘公司昨入禀高等法院，呈请荃湾、元朗、伊利沙伯大厦的3间舒适堡美容健美有限公司清盘，根据司法机构网页显示，3案均已排期在8月5日进行公司清盘呈请聆讯。

债权人Physical Health Centre Hong Kong Limited（已清盘公司）在2026年5月11日入禀高等法院，申请舒适堡(荃湾)美容健美有限公司（Physical Health Centre (Tsuen Wan) Limited）、舒适堡(伊利沙伯大厦)美容健美有限公司（Physical Health Centre (E House) Limited ）及舒适堡(元朗)美容健美有限公司（Physical Beauty Centre (Yuen Long) Limited）三间公司清盘。

根据早前报道显示，舒适堡(尖沙咀)美容健美有限公司（Physical Health Centre (TST) Limited）已在2025年2月基于租约问题遭高等法院颁令清盘。

呈请方因资不抵债早前已遭法庭下令清盘

舒适堡部份员工早前亦申请Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盘，高等法院考虑到舒适堡两间公司严重资不抵债，每间健身及美容中心分店均欠租，舒适堡拖欠374名员工薪金约7,400万港元，变卖健身器材及美容仪器后仅得1500万元，不足以偿还债务，遂在2025年1月颁令两间公司清盘。

另外，舒适堡(元朗)美容健美有限公司、舒适堡(屯门)美容健美有限公司、舒适堡(荃湾)美容健美有限公司、舒适堡(沙田)美容健美有限公司及舒适堡(伊利沙伯大厦)健美有限公司，5间公司涉收取服务款项但未能在合理时间内提供服务，均被票控「作出构成不当地就产品接受付款的营业行为」罪，涉款共约22.8万元。5间公司今年2月表示需时考虑答辩，案件将于5月29日再讯。

案件编号：HCCW346/2026、HCCW347/2026、HCCW348/2026

法庭记者：刘晓曦