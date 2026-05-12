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天文台｜低压槽最快5.14形成！周四及周五有大骤雨及狂风雷暴 下周初仍有雨

社会
更新时间：12:45 2026-05-12 HKT
发布时间：12:45 2026-05-12 HKT

天文台昨日(11日)发表《本周后期天气不稳定》的天气随笔，指高空反气旋会在星期二及星期三（5月12日及13日）为华南沿岸带来大致良好的天气，该区日间炎热。受低压槽及高空扰动影响，星期四(5月14日)及星期五(5月15日)本港会有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

低压槽周四或周五形成  有骤雨及狂风雷暴

天文台指，受高空反气旋会为明天及星期三为华南带来大致良好的天气，该区日间天气炎热。根据天文台今日(12日)的9天天气预报，偏南气流会在明日继续为广东沿岸带来炎热的天气，高温触发的骤雨亦会影响该区。明日(5月13日)部分时间有阳光。日间炎热。稍后有几阵骤雨。

天文台预料高空反气旋会在星期三（5月13日）逐渐减弱，而随著大气低层的涡旋于华中一带发展，西南气流会逐渐增强，当中的暖湿气团会增加大气的不稳定性，并提供充足的能量和水气输送，为大雨及强对流天气的发生提供有利条件。预料一道低压槽会于星期四及星期五在华南沿岸地区形成，配合于该区出现的高层辐散和高空扰动，届时广东地区会有大骤雨及狂风雷暴。

东风若减弱气流汇聚珠江口一带 大雨影响香港时间较长

此外，一道高压脊会在本周后期于中国东南沿岸建立，届时一股偏东气流会逐渐影响该区。当偏东气流与低压槽上的偏南暖湿气团相遇，会加强水汽汇聚及抬升而造成强降雨。然而，偏东气流的强度及抵达时间仍存在不确定性，导致各电脑模式预测气流汇聚引致大雨的位置及持续时间存在分歧。若偏东气流较强及较早抵达珠江口一带，大雨会离开珠江口较远。反之若东风稍弱而气流汇聚区在珠江口一带徘徊，届时大雨影响本港的时间可能会较长。

根据现时评估，预料星期四及星期五本港会有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。周末仍然有骤雨，但骤雨减少的时间存在变数。
 

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