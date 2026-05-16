拟强制踩单车戴头盔｜民间反应两极 单车友称「怕死一定戴」 反对者吁勿一刀切：成年人自行判断

因应单车意外上升趋势，政府在2022年积极考虑透过修订法例，以规管骑单车人士佩戴单车头盔，违者最高可罚2,000元，并曾表示目标是2025年向立法会提交「强制骑单车人士佩戴头盔」修例建议。运输及物流局在今年2月《财政预算案》中提及，2026/27财政年度会提交修例建议，规定骑单車人士必须佩戴头盔。

不过，去年巴士安全带立法风波后，社会对强制要求踩单车戴头盔不乏反对声音，呼吁政府做好咨询，再决定是否推行。运物局局长陈美宝今年2月表示，会多透过宣传和推广，营造市民在踩单车方面的安全意识，又指一定会多听社会意见，凝聚共识。

涉单车伤亡个案 四年间跌幅逾八成

政府2024年表示，鉴于单车意外数字于2019至2021年期间呈上升趋势，由2019年约1,700宗，增至2021年约3,000宗，故于2022年7月向立法会交通事务委员会建议，考虑强制骑单车人士佩戴头盔，并开展修订法例的研究工作。

不过翻查政府数字，涉及单车的死亡及重伤个案由2021年高峰期的490宗，已显著下降至2024年的76宗，跌幅超过八成；至于单车意外数字亦呈下降趋势，由2021年约3,000宗减少至2024年不足2,000宗。

《星岛头条》记者早前到将军澳一带单车径，留意到绝大部分骑共享单车和一般家用或折叠单车人士，均无佩戴头盔；相反，骑专业公路单车和山路单车人士，则大部分有佩带头盔。对于应否强制所有踩单车人士均须佩戴头盔，有市民认为只应限制12岁以下人士，青少年及成人有足够技术和判断力；有专业单车友则指，即使本身骑行速度很慢，但头部被其他车撞到，亦可以很严重；也有市民认为修例前应作广泛咨询，亦担心租单车公司如何确保头盔清洁衞生。

单车友称不方便 惟「怕死一定戴」

拥有十多年骑专业单车经验的曹先生同意，强制戴头盔会对共享单车不方便，但据他观察，不少单车友在无戴头盔下骑专业单车，由于速度较快，相当危险，直言「头就得一个，我就怕死，一定会戴」。他又指，头盔并非只适用于专业车手，即使单车骑行速度慢，但头部被撞到也可以很严重，「就算唔系主动撞到人，人哋揸得快都有机会撞到你」。

居港外籍人士：儿童有必要强制 成年人能自行判断

居港外籍人士Eva平日会骑单车接送女儿上学放学，认为有必要立法强制儿童及青少年踩单车佩戴头盔，但成年人则无必要，相信成人可自行判断安危。她直言夏天戴头盔会很辛苦，建议可按路段区分需否佩戴。她认为政府修例前应广泛咨询，包括单车租赁公司会否提供头盔、如何确保清洁和衞生等。

与朋友一同踩单车的大学生Jacky表示，「都系放假时踩吓」，指一般见到有佩戴头盔的都是专业单车友，认为自己驾驶的是共享单车「无咁危险」，反而安全意识、留意路面情况更重要，并衡量自己的能力和技术。倘须强制戴头盔，Jacky说会考虑减少踩单车次数，若无法避免，也会在戴上一头前，先抹干净头盔和注意衞生。

间中租单车消遣的许生许太坦言，一般很少戴头盔，不会「买定喺屋企」，若政府要修例，应只强制12岁以下的小朋友须佩戴，而成年人理应有能力作判断。

陈恒镔：强制改变市民习惯政策须小心处理

经过安全带「立错法」风波，政府再推强制性措施前，相信会更谨慎。立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，强制改变市民出行习惯的政策必须小心处理，建议当局循序渐进，并参考新加坡等地经验，按年龄或骑行路段设立豁免机制，避免「一刀切」对所有单车使用者实施强制要求。他举例，可只强制儿童或10多岁的青少年佩戴头盔，或只规定在公路上骑行时才必须佩戴，既能减低对一般市民的影响，亦能保障使用者的基本安全。

对于单车意外率下跌会否令修例被搁置，陈恒镔坦言，目前立法急切性没有疫情时那么高，当时单车意外数字非常夸张，更出现死亡个案，社会对修例声音较强烈。不过他又指，由于政府即将规管电动可移动工具，过程中必定会触及头盔问题，因此估计当局仍会处理单车戴头盔的修例。

庄豪锋：规管电动可移动工具 助普及戴头盔意识

实政圆桌立法会议员庄豪锋认为，单车头盔修例是无可避免，但相信可借着接下来规管电动可移动工具当中的头盔要求，令在单车径上骑行人士佩戴头盔意识更普及，届时推行强制踩单车人士需佩戴头盔能更顺利。

运物局：聆听社会意见 单车意外近六成人无戴头盔

运物局回复《星岛头条》查询时表示，正小心研究有关加强单车人士安全保护的规定，并会聆听社会各持份者的意见，以凝聚共识及适时提出法例修订建议，同时政府非常重视骑单车安全，并密切监察情况。有研究显示，头盔能有效地保护骑单车人士，并可降低他们在交通意外中头部受伤的机会。

资料显示，过去5年在交通意外中死亡及重伤的骑单车人士为833人，当中近六成没有佩戴头盔。有骑单车人士死亡的交通意外主要涉及驾驶者因素，包括骑单车人士不小心骑踏单车，以及其他车辆的驾驶者不专注地驾驶。

当局又指，政府在《运输交通策略蓝图》中提出推动绿色出行，透过在新发展区及新市镇加设单车径和相关设施，及改善现有设施，缔造「单车友善」环境，方便市民骑单车作为康乐或短途代步用途，减少使用机动交通工具。

记者、摄影：陈俊豪