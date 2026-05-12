天文台｜下午录最高气温31.6°C 为今年以来最高纪录
更新时间：16:48 2026-05-12 HKT
发布时间：07:18 2026-05-12 HKT
发布时间：07:18 2026-05-12 HKT
高空反气旋正为广东沿岸带来普遍晴朗的天气。本港下午天气炎热，多处地区气温上升至31°C或以上，而天文台录得最高气温31.6°C，是今年以来的最高纪录。
在下午四时，热带低气压黑格比集结在马尼拉以东约890公里，预料向北缓慢移动，在菲律宾以东海域徘徊。
天文台预测，今晚及明日天气大致多云。明早最低气温约26°C，日间部分时间有阳光及炎热，最高气温约32°C。稍后有几阵骤雨。吹轻微至和缓南至西南风。
天文台指，偏南气流会在明日（13日）继续为广东沿岸带来炎热的天气，高温触发的骤雨亦会影响该区。而一道低压槽会在华中形成，并逐渐靠近华南沿岸。
受高空扰动影响，周四（14日）及周五（15日）沿岸地区会有大骤雨及狂风雷暴。预料低压槽会在周末期间于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东，该区仍有骤雨。此外，热带气旋黑格比会在未来一两日于菲律宾以东海域徘徊。
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