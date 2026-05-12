每日杂志｜学生宿舍打挖角大战 酒店业人才「吃香」 学者料未来数年需求增 吁增高阶管理培训课程

港府致力打造「留学香港」品牌，近年有大学及财团购入酒店改装为大学生宿舍，形成教育新产业。改装潮下，有营运学生宿舍的团队向具有管理住宿经验的酒店业挖角，包括中层及前线人员，冀打造「酒店级服务的学生宿舍」。酒店业则使出升职加薪的「留人撒手锏」，又向院校「猎头」，形成「抢人才」的攻防战。面对旅游业复苏及更多大学生宿舍即将落成，学者估计未来数年酒店业人手需求增长达20%，是疫情以来的好景象，建议当局增加高阶的酒店管理培训课程，长远提升业界水平。

有学生宿舍营运团队聘用具酒店管理经验的人员，冀打造「酒店级服务」的住宿体验。

去年《施政报告》落实每所资助专上院校的非本地生自费就学名额上限，从2026/27学年起，由原本的40%增至50%。惟有研究指，现时本港大学生宿位约5万个，预期到2028年宿位总需求逾17万个，将出现短缺。

为增加宿位，港府资助大学兴建新宿舍，共提供1.4万个宿位。去年中推出的「城中学舍计划」，容许商厦改建为学生宿舍，已审批至少25宗涉及5100个宿位的申请。当局又推出启德等3幅商业用地，供发展大学生宿舍。私人市场上，有大学及财团分别购入酒店或住宅改装，近日瞩目交易包括九龙城的富豪东方酒店及尖沙咀柯士甸路的酒店项目。

近月有财团收购九龙城富豪东方酒店，改建为学生宿舍。

酒店出招升职加薪「留人」

要在短时间内增加大学生宿位，中原管理服务有限公司营运总经理郭明兴指，收购酒店改装是最省时方案。他指，酒店本身符合消防及屋宇设备的高规格要求，虽然收购价格不菲，但已有一定住宿配套，如房间设独立洗浴设施，原有的餐厅、会议室和健身房亦可轻易改装为学生温习室及共享空间，短期间内即可投入运作。

去年《施政报告》落实从2026/27学年起，专上院校非本地生自费就学名额上限由40%增至50%。

他指，现时酒店改装宿舍项目有两大趋势，一是距离校园较近但宿位较少，取交通便利；二是距离校园较远但宿位较多，需提供较多支援服务。他续称，现时不少大学生宿舍营运团队倾向聘用酒店业人员，因具有管理大型住宿的经验，形成需求。

至今年2月底，本港有333间酒店，共提供9.3万个房间。去年全年酒店房间平均入住率约87%，而2月内地春节黄金周期间，酒店入住率普遍逾90%。香港高等教育科技学院酒店餐饮及工商管理学系副教授蔡惟真指，受旅游业复苏带动，加上大学生宿舍相继落成，令酒店业人手变得「吃香、抢手」。

蔡称，酒店管理工作实务性强，人员具前台、客户服务、房务、财务、人力资源及处理危机的经验，虽然管理对象与学生宿舍略有不同，但酒店从业员的「执生」（应变）及沟通能力强，被认为能有效管理学生宿舍。

香港高等教育科技学院酒店餐饮及工商管理学系副教授蔡惟真预期，未来酒店业人手需求将出现双位数增长。

她留意到个别宿舍以「提供酒店级高水平服务」为卖点，最垂青酒店业的中层管理及前线人员，不惜重金挖角，期望他们将管理经验带入学生宿舍，提升水平及形象。

团队须支援宿生融入社区

酒店业人士亦指，曾有中层打算跳槽，但获高层「升职及加薪20%」成功挽留。面对「挖角潮」，他称有管理层联络院校「猎头」，邀请应届毕业生参加「管理培训生计划」，更听闻有酒店人力资源总监出席管理培训生的毕业礼，并送上花束道贺，以表重视。他补充，除了加薪，个别酒店亦提高员工福利，如员工假、免费房间及购物折扣，盼留住人才。

对酒店出招「留人」，蔡惟真称，有学生宿舍「变阵」改为聘用「新血」，如邀请修毕酒店管理相关课程的「新鲜人」入职，并从酒店聘用有2至3年经验的人员，以升职为中层管理人员吸引加盟，希望构建有活力的年轻团队，作长远发展。

营运大学生宿舍的「日新舍」总经理赵嘉贤指，大学生宿舍的宿生来自内地及海外，营运团队除提供安稳住宿，重要工作是提供支援活动，如教授广东话、协助宿生认识周边社区，适应及融入本港生活。过去她曾与大学合作，为宿生提供职业导向服务。她指，有团队成员性格活泼，亦对这些较人性化的工作十分投入。

蔡惟真亦指，营运大学生宿舍跟管理酒店截然不同，前者需要更多关顾宿生的需要，如协助疏理思乡情绪。据她所知，曾有转职的酒店人员因不适应而重投旧业。

招聘「港漂」师兄姊任联络员

在营运上，大学生宿舍团队各出奇谋。她透露，有专门接待内地的宿舍提供贴心服务，特别招聘早年曾来港升读大学的「港漂」大师兄或大师姊出任联络员，向师弟、师妹传授经验。

资深人力资源顾问周绮萍亦指，自去年底至今，酒店业整体空缺率达20%，重灾区为房务及前台等前线人员，工资提升5%至8%下仍见短缺。有大学生宿舍团队亦指，现时最难聘请房务及前台员工，早前虽有一批于疫情转行的酒店员工重投市场，但仍未能完全填补空缺，未来打算聘用兼职及外劳，或透过弹性工作时间，纾缓人手短缺情况。

蔡惟真预期，随数年后更多酒店改装宿舍的项目落成，加上城中学舍项目推出及旅游业进一步复苏，估计对各类酒店业人手需求出现双位数增长。为吸引更多人入行及留住人才，她建议当局增设相关文凭、高级文凭、学士学位及硕士课程，内容围绕酒店营运管理、数码酒店及旅游管理范畴，让行业可持续发展。

地产界料收购改装潮持续 业内人士倡发牌规管

收购酒店改装为大学生宿舍成为新产业，地产界人士预计潮流持续，业内人士则建议当局订立发牌制度作规管，提升专业性。

中原工商舖董事总经理潘志明指，投资经营大学生宿舍的优势，在于营办方可以一次过收取全年或半年租金，「资金回笼快，回报稳定」，是理想的投资策略。据最新的2026年《QS世界大学排名》，香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学及香港城市大学5家本地大学均名列世界前100强，他预料本地大学继续成为内地及周边国家学生留学的热门选择，在未有充足供应下，相信这个新产业将持续蓬勃。

「日新舍」总经理赵嘉贤则关注大学生宿舍的安全情况。早前有学生宿舍被揭发违规改装，或由唐楼改建，安全成疑。她希望当局及早订立相关发牌机制，确保营运商遵守所有屋宇条例、防火指引，并订立宿舍的基本标准，如最低私人空间面积、共用空间设施等，让经营者依循，提供高质素的学生宿舍，亦可杜绝违规经营。

她预期，未来有更多大学生宿舍落成投入市场，为免家长「花多眼乱」或有人鱼目混珠，建议当局参考酒店的星级评分制度，为大学生宿舍设立「Q唛」认证制度，让留学生可按清晰指引挑选宿舍。

新兴宿制需求为主 大学舍监忧难延续「舍堂文化」

有大学宿舍舍监指，大学生的寄宿生涯珍贵，忧虑新兴宿舍虽可解决住宿需要，但未能延续独特的「舍堂文化」。

一名重返母校任教并担任舍监的校友表示，观察到近年新兴的大学宿舍多位处市区及邻近校园，以解决住宿需求为主，个别由大学与财团合作的项目虽设「驻舍团队」，​​为宿生提供关怀及教育支援，协助其适应本港生活及教育制度，但仍担心传统的「舍堂文化」难以延续。

他指出，寄宿生涯除了免却往返校园的舟车劳顿，更是锻炼自主生活与广结人脉的黄金期；考试时与宿友一起「挨通宵」、吃宵夜，青葱岁月结下的情谊，在投身社会后仍能互相鼓励，延续友谊至今。

他续指，宿生通过参加宿生会活动凝聚向心力，并定期举办高桌晚宴（High Table Dinner），邀请校友、社会知名人士及团体分享经历，拓阔同学视野。

记者：关英杰