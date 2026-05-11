亚洲医疗健康高峰论坛一连两日举行 李家超：年内将成立香港药物及医疗器械监督管理中心

由政府及贸发局主办的亚洲医疗健康高峰论坛，今日（11日）起一连两日假会议展览中心举行。行政长官李家超致辞时表示，全球正出现复杂的健康危机，包括人口老化、抗生素耐药性等挑战。论坛已举办至第六届，今年云集的重量级讲者逾90位，来自15个国家及地区的专家、官员，以及投资者和企业家等代表参与交流，探讨创新医疗科技应用、中医药发展等议题，期望活动可推动本港，以至大湾区的医疗健康服务发展。

李家超表示，在全球面临严峻健康挑战、新威胁不断涌现，人口老化迫在眉睫的环境下，医疗衞生界的专业知识及贡献极为重要。国家「十五五」规划提出优化创新药与临床急需药品审评审批，并支持其临床应用。香港在推动医疗创新方面与国家「十五五」规划所制定的策略相辅相成，目标是将香港发展成国际医疗创新枢纽。要实现这愿景必须迅速提升临床试验能力，由特区政府全资拥有、位于河套深港科技创新合作区的粤港澳大湾区国际临床试验所正正是推动生物医学研发从实验室走向临床的关键引擎。

李家超在亚洲医疗健康高峰论坛上致辞。

由政府及贸发局主办的亚洲医疗健康高峰论坛，今日起一连两日假会议展览中心举行。李家超fb

李家超表示，在全球面临严峻健康挑战、新威胁不断涌现及人口老化，医疗衞生界的专业知识及贡献极为重要。李家超fb

李家超指，港府已推出多项措施推动本地医疗科技发展。李家超fb

已推出多项措施推动本地医疗科技发展

他指，港府已推出多项措施推动本地医疗科技发展，包括去年十二月成立「真实世界数据研究中心」，亦已于早前设立「1+」批机制，加快新药在港注册，试行优先审批经医院管理局建议能应对治疗严重或罕见疾病的创新药，加快病人使用最先进治疗，并将于今年内成立香港药物及医疗器械监督管理中心，逐步建立完善审批制度，为香港特区以至国家及其他地区的医疗健康产业发展和市场拓展注入强大动力。

李家超续称，香港致力于医疗创新，并透过建立关键基建和具效政策，打造将研究成果转化为具体解决方案的网络。真正的创新须倚靠深度合作，以及跨越全球不同产业各个领域的战略伙伴关系。期望透过峰会未来两天的交流互动，能为医药及生物技术领域下一个重大突破奠定良好基础。

记者：伍万庭

摄影；卢江球

