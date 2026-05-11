「载遇．站见」铁路展︱交通枢纽变身文化据点 红磡站连结社区与历史

「载遇．站见」铁路展设有多个展区，包括全新互动领域「铁路日常」，以及「地铁启程」、「铁路时光」和「下一站…回忆」等。展览选址于红磡站，善用车站既有空间转化为铁路文化展览平台，让车站不仅是交通枢纽，更成为连结社区与历史的文化据点，体现港铁活化空间及可持续发展的理念。展览大堂特别展示曾于九广铁路使用的复刻版实木长椅，并加入第一代地下铁路复刻版列车座椅，让参观者近距离细味七、八十年代的乘车环境。场内同时设有纪念品售卖点，供参观者选购特色商品，将铁路记忆带回家中珍藏。

5米车票展示墙成必到打卡点

展览全新的互动领域包括「我要做车长」列车模拟驾驶体验、铁路日常工作场景区以及「铁路游乐站」。其中在「铁路游乐站」，参与者可与5个可爱港铁吉祥物合照，并透过互动游戏「有礼乘客大挑战」，学习良好乘车文化。参观者更可在「铁行棋玩乐垫」上掷骰子，游走不同车站，或畅玩列车模型。

在「地铁启程」展区，参观者仿佛走进六、七十年代，可透过时间轴认识地下铁路由构想走向实践的关键发展阶段。场内亦展出原装第一代地铁车厢座椅，场景重现1979年的九龙湾样貌，让参观者身临其境，感受铁路通车初期的城市面貌。展览同时展示大型经典港铁标示、马赛克车站名称及书法字布置，从视觉语言出发，展现铁路与社区的联系。

「铁路时光」展区则以长达5米、逾2,500张的车票展示墙为焦点，并展出第一代港铁职员制服、零钱找换机等珍贵藏品，回顾港铁车票由单程车票发展至电子支付的演变。来到「下一站…回忆」展区，参观者可欣赏4架退役列车，包括东铁线第一代电气化列车「黄头」、中期翻新列车「乌蝇头」、56号柴油电动机车「杜利华号」及九广通，场内更添加了显示屏和怀旧时钟真品，活现当年站内候车场景。相关展品不少来自港铁多年保存的历史资产，透过系统化保育与再展示，让珍贵铁路文物得以承传，延续铁路与城市共同成长的集体回忆。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元