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世界杯2026︱C朗美斯「最后一舞」成卖点 波衫舖料销情增两三倍 最好卖竟是日本队？

社会
更新时间：06:55 2026-05-14 HKT
发布时间：06:55 2026-05-14 HKT

美加墨三国联合举办的世界杯6月开锣，相信是两大现役球王美斯（Lionel Messi）与C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在世界杯「最后一舞」，前者力求卫冕，后者则渴望一尝捧走「大力神杯」的滋味。两人在全球粉丝无数，有本港球衣专门店负责人预计，美斯与C朗拿度的球衣销量较平时增两至三倍。

「食早餐时段」开赛 生意额料减两成：球衣如「奢侈品」

球衣专门店负责人林先生表示，每逢世界杯，球衣销量较普通月份有明显增长，增幅约50%至70%。不过今届世界杯于香港时间清晨举行，林先生预计销情会受影响，因以往球迷习惯穿球衣外出睇波聚会，但今届开赛时间犹如「食早餐时段」，相信睇波气氛会减弱。他指经济环境未如理想，球衣作为「奢侈品」，消费者难免较为手紧，预计今届生意额可能减少约两成。

日本队作客球衣最好卖

本届世界杯料为美斯及C朗的最后一战，林先生指，两人球衣依然最畅销，号召力横跨老中青，但美斯自缺阵香港表演赛事件后销情稍逊。目前店内最好卖的是日本队作客球衣，其中效力英超的白翼顿翼锋三笘薰占印字需求约九成；《足球小将》角色如戴志伟、小志强等亦销情理想。

近年复古球衣热潮持续，林先生表示，世界杯期间更多客人查询经典款式，例如月尾推出的日本队1994年复刻主场球衣，预订反应热烈。另外，不少运动品牌近年推出多款复刻版，惟他认为「出得太多，客人未必消化到」，销情反而一般。

美斯、C朗球衣料销情理想

另一球衣专门店店主周先生表示，平时未有观看足球习惯的市民，亦对世界杯有所认识，每逢这类大型赛事，都会有消费者特意选购球衣，预计销量为平时2至3倍。至于赛事于清晨进行，他预计对销情影响不大。

他又预期美斯与C朗拿度的球衣销情较佳，估计世界杯期间，每名大名球星的球衣可售出80至100件，美斯及C朗拿度的球衣更可达200件，公司已较平日增加约两至三成入货量。国家队球衣方面，他预期阿根廷、葡萄牙、英格兰及日本会较受欢迎，因英超观众众多，日本亦深受香港球迷喜爱。此外，效力曼城的挪威球星夏兰特亦带动挪威球衣销情，销量不俗。

议员：气氛不高或影响销售额

立法会批发及零售界议员邵家辉表示，过往每逢大型运动比赛，体育用品如球队球衣的销售情况会较为理想。他指本届赛事时间可能影响零售销售，若整体气氛不高，消费者未必外出消遣，亦不会特意购买新球衣，零售销售额或会因而受影响。

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