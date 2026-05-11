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港铁人气「站见」展览 提升体验「载遇」回归 新增列车模拟驾驶及多项互动展区

社会
更新时间：07:30 2026-05-11 HKT
发布时间：07:30 2026-05-11 HKT

港铁位于红磡站的大型铁路展览扩充后，将于本月16日以全新名称「载遇．站见」回归，并每逢星期五、六、日及公众假期，免费开放予公众人士入场参观。公众人士可由今日早上10时起，于相关网站查看并预约30天内的场次。展览在保留4架退役列车的同时，亦新增列车模拟驾驶体验及多项互动展区，让公众一站式探索铁路日常运作背后的专业工作，以及铁路与城市发展的紧密连系，同时推动铁路文化保育与承传。

「我要做车长」模拟驾驶港铁列车

「载遇．站见」铁路展延续原有展览特色的基础上，透过保留及活化退役列车和珍贵展品，让公众近距离接触香港铁路发展的重要见证。铁路展扩充后，新增「我要做车长」列车模拟驾驶体验，参观者可登上专为训练车长而设的模拟驾驶室，亲身体会驾驶基本操作，此体验需另行预约及购买体验套票，由68元至428元不等，并可获得展览独家纪念品。

展览亦新增模拟隧道维修及车务控制中心场景，让参观者了解铁路全天候安全运作的「幕后功臣」，从游戏中培养对工程、安全及职业专业的认识。小朋友更可试穿模拟职员及工程人员制服，于不同场景拍照留念。此外，展览推出长达5米的巨型港铁车票墙，展出逾2,500张经典车票及八达通，呈现车票设计与城市变迁的印记。同时，展览亦透过多件珍贵展品，展示地下铁路兴建的重要里程碑。

杨美珍：展览承载市民一段段铁路回忆

港铁公司行政总裁杨美珍早前与50位来自不同地区的儿童及铁路迷，一同庆祝铁路展重新开幕。杨美珍表示，红磡站对许多香港人而言，见证着成长旅程中的无数个第一次，例如第一次乘火车旅行、送别亲友北上等，因此公司选择在这里设置铁路展。她指，「载遇．站见」铁路展记录的不只是铁路发展，更连系不同世代在人生旅程中的足迹，承载着一段段属于市民的铁路回忆。

她表示，原有展览在2024年推出以来大受欢迎，曾接待23万参观人次，希望今次升级版展览透过全新互动体验及沉浸式展区，为公众带来一个寓教于乐的展览空间，同时感受铁路与城市同步发展，相信可吸引更多市民。她特别提到现场新的「打卡位」是一幅5米长的车票墙，相信参观人士可以从中找到与自己有关的车票，例如生肖纪念车票。

前车长带儿子体验：玩之余又学到嘢

曾担任东铁线列车车长、现职车长培训员邓凯文带儿子一同来展览，她形容展览非常好玩，儿子也很开心，尤其是模拟驾驶体验，有不同列车场景，让儿子更具体地明白自己的日常工作。她认为展览内容多元，既有互动游戏，也有铁路历史展品，让小朋友「玩之余又学到嘢」，加上红磡站交通方便，适合亲子参观。

参加者叶小朋友指，最吸引的是车长体验，可以了解列车日常运作，「更可以睇到车长室入面」，觉得新奇又有参与感。她表示今次是首次到访，展览很新颖，让她更了解铁路。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

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