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粤车南下︱五一黄金周驾宝马闯南大屿禁区 旅客称「郊外走走吃个饭」 运输署：转介警方跟进

社会
更新时间：13:42 2026-05-10 HKT
发布时间：13:42 2026-05-10 HKT

五一黄金周期间，不少内地旅客透过「粤车南下」来港自驾游。不过，有内地旅客疑在黄金周期间，违规驶进大屿山南部的封闭道路。涉事的内地客在小红书以「粤车南下之五一包下整个海滩」为题发文，分享一家人在假期游港的相片。

事主承认闯南大屿：想着郊野走走吃个饭嘛

不过有网民发现其「打卡」位置位于大屿山南部禁区，在帖文留言区提问「粤车开进南大屿山？」，事主回复，称「这不港珠澳下来就到了想着郊野走走吃个饭嘛」，承认曾进入南大屿禁区。有内地网民表示「这样一搞，怕你这你台车以后没机会啰」，更有本港网民引用早前「交钱哥」的说法留言「交钱不就行了？」，事主其后删去帖文。

两大地图定位APP地图清晰列明：南大屿禁私家车通行

翻查内地市民常用的「高德地图」和「百度地图」，记者以「塘福泳滩」为例，尝试搜寻导航路线，「高德」系统随即显示「南大屿周边道路禁止私家车通行」，更清楚说明「路线上有无法避开的禁行」；「百度」同样在「道路封闭」提示，列明「东涌道标止私家车通行，建议在东涌区停车场泊车后换乘公交前往」。

政府：运输署转介涉嫌违例个案至警方跟进

政府发言人回复《星岛头条》查询时表示，查询中的个案涉及大屿山南部的封闭道路，「粤车南下」车辆并不可进出有关路段。运输署已把查询中涉嫌违例个案转介予警务处按香港法律及程序处理，亦会视乎情况与粤方按「粤车南下」管理办法作适当跟进。

运输署表示，会持续检视有关大屿山封闭道路的管理情况，按需要加强有关封闭道路的标示。运输署亦会继续透过不同渠道为「粤车南下」司机提供道路和驾驶安全的资讯和加强宣传教育，提醒粤车司机注意香港的交通规则、交通标志和道路标记，以及在香港驾驶时需注意的事项。

署方又指，「粤车南下」计划实施至今，整体运作有序畅顺。大部分内地司机在港驾驶时均遵守香港道路规则；而涉及粤车的零星违例情况已获处理或正在跟进中。大屿山南部的封闭道路，由于现时只限持有有效「大屿山封闭道路通行许可证」的香港登记及领牌的私家车方可进入有关封闭道路，因此「粤车南下」车辆并不可进出有关路段。

 

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