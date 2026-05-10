母亲节︱联合医院 「守护乐印」计划 助ICU留医产妇与初生婴儿联系

母亲诞婴是新生命的喜悦，惟部分产妇分娩后，因临床情况需转往深切治疗部治疗，要与新生婴儿分离。基督教联合医院自2021年4月推行「守护乐印」计划，由专业助产士每日探访婴儿并拍相拍片，为妈妈更新婴儿状况，让母婴重新连系，减少产后焦虑，至今约100名产妇受惠。

指定助产士每日探视新生婴及拍照 向妈妈讲解婴儿状况

「守护乐印」计划的对象是产后情况危急，需立即转入深切治疗部的妈妈。该院妇产科资深护师陈家如表示，指定助产士会每日探视新生婴儿，深入了解婴儿最新健康状况，并在情况许可下利用医院专用手机拍摄婴儿照片及影片，期间确保不会拍到其他病人，保障私隐。探访婴儿后，助产士会到深切治疗部，向妈妈讲解婴儿状况，并展示婴儿的最新照片及影片，「我们会和妈妈『打定底』，因为婴儿有机会接驳很多监测仪器，有喉管、呼吸机驳在身上。」

陈家如续谓，助产士会于产妇健康状况合适时，提供产后护理指导，「可以透过挤人奶，为婴儿提供珍贵的初乳，为婴儿建立保护屏障。这更是母婴之间的一种隐形连结，妈妈可以在挤人奶过程中，感到放松、愉快，纾缓母婴分离的焦虑。」她补充，助产士会联络产妇丈夫，向其更新产妇和婴儿的最新进展，夫妻双方亦获得私人时间相聚。

陈芷殷是计划其中一个受惠妈妈，她去年年中确诊妊娠毒血症，需在怀孕33周紧急剖腹产，最终顺利诞下一对孖仔。她忆述，产后在深切治疗部4日，很担心儿子们的情况，形容助产士拍摄的孖仔相片，让自己有了斗志，「见到相片十分激动，第一次见到婴儿，当时血压比较高，护士特别提醒我要冷静一点。」

院方4月起引入专为待产孕妇而设的「色彩光影疗法」

另外，院方今年4月起，引入专为待产孕妇而设的「色彩光影疗法」。该院妇产科部门运作经理尹爱明表示，疗法属非药物治疗，透过色彩频率和光线，营造相对安静舒适的环境，从而让待产孕妇的大脑放松、分散压力，达到生理减痛的效果，「它是一盏灯，入面包含不同颜色，也有音响效果，妈妈可以随意选择个人喜好的色彩。」不同的色彩有不同效果，例如红色激发生命力、橙色激发正面情绪、绿色象征自然与平衡，营造安全、稳定的心理空间。

记者 萧博禧

摄影 汪旭峰