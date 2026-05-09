对角行人过路处︱运输署：下半年推广至全港15路口 投射红光装置减冲灯24%

立法会交通事务委员会下周五( 15日 )开会。运输署提交文件汇报「对角行人过路处」及「投射红光辅助装置」两项提升行人安全措施的进度。其中，广受欢迎的对角行人过路处将扩展至全港15个合适路口，分布港岛、九龙及新界，预计于今年下半年起陆续启用。同时，数据显示投射红光装置能有效降低行人冲红灯比例约24%，署方计划在更多意外黑点安装。

过去10年交通意外中行人伤亡人数减26% 重伤及死亡人数减72%

运输署提交文件指出，政府近年积极运用科技提升道路安全，成效显著。过去10年（2016至2025年），交通意外中的行人伤亡人数由约3,400人下降至约2,500人，减幅达26%；重伤及死亡人数更大幅减少72%，由每年约830人降至约230人。

在优化步行环境方面，运输署于2024年在沙田及尖沙咀试验「对角行人过路处」，结果显示对角过路的步行距离及时间较传统直角方式缩短约3成，公众反应正面。署方现已选定15个合适路口推展计划，包括：

港岛（2个） ：渣华道／书局街、卑路乍街／北街

九龙（5个） ：西洋菜南街／山东街（旺角）、鸿图道／骏业街（观塘）、马头围道／鹤园街等

新界（8个）：太和路／翠乐街（大埔）、乡事会路／青贤街（屯门）、银城街／插桅杆街（沙田）等

署方强调，并非所有路口均适合设置对角过路处，需平衡人流需求、周边车流影响及工程可行性。未来安装地点将采用优化设计，包括扩大交汇点标记、提供下斜路边石方便轮椅使用者，以及在弯角加设交通护柱。运输署已制定本地设计标准及指引，以便在新发展区及现有合适路口扩大应用。

设「投射红光辅助装置」 行人冲红灯比率减23.7%

另外，针对「低头族」安全隐患，运输署自2022年起测试「投射红光辅助装置」，在行人红灯亮起时将红光投射到地面或手机屏幕以作提醒。署方委托大学团队在100个黑点及易生碰撞路口安装后评估，发现行人冲红灯比率减少约23.7%。比较2020至2025年数据，安装装置的路口意外数字改善幅度明显大于未安装地点。

运输署表示，未来会持续审视各路口交通情况及资源状况，继续在新增涉及较多行人意外的交通黑点安装辅助装置，针对性加强保障行人过路安全。当局亦正逐步在1,300个路口更新「电子行人过路发声装置」、更换斑马线「黄波灯」，并试验新款行人倒数计时器及筹划在50个路口安装「实时交通灯号调节系统」。