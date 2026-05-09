药物名册│崔俊明：医管局未来目标将更多自费药转为专用药 让更多病人受惠

在公营医疗收费改革下，医管局将11款新药纳入药物名册，其中8款药获政府高额资助。医管局总药剂师崔俊明表示，部分中产人士可能通过不到经济审查，未来的目标是将更多自费药转为专用药，让更多病人受惠。

自费药病人原本年开支50万 转为专用药后年付仅240元

崔俊明今（9日）在电台节目表示，医管局药物名册中的药物分为四类，包括通用药物、专用药物、自费药物，以及不获安全网资助的自费药物，其中一款自费药，病人原本每年开支50万元，转为专用药后一年只须240元。他澄清医管局并非改用专利期过后的非原厂药，目前转为专用的全数皆为正厂药。医管局估计将有超过400名病人受惠，预计额外开支超过5,000万元。

会积极与药厂议价降低药物成本

他表示，目前医管局已将部分安全性、有效性和成本效益都达到预期的新药，直接列为专用药，加快帮助病人；专家亦会审核不同药物的临床数据及成本效益，考虑是否将更多药物转为专用药，当局整体资助病人药物开支达95%，希望能者多付或共付，引入药物变得更容易。

崔俊明称，自今年1月1日起，医管局已引入11只新药，其中至少8只获得高资助，包括数款癌症药物。此外，医管局亦参考内地及亚洲邻近地区的数据，积极与药厂进行议价，以降低药物成本，并同时关注糖尿病等慢性病新药的引进。

呼吁市民切勿因经济问题停药

对于有声音指病人或会因要支付更多药费而拒领取药物，医管局总行政经理潘绮红重申，医管局不会让病人因为经济原因而得不到适切治疗，呼吁病人毋须担心，「需要睇医生就睇医生，需要食𠮶只药物就要去食𠮶只药物」，若忧虑有经济困难，当局设有医疗费用减免机制，并已放宽了入息和资产的限额，截至3月底，接获约24万宗相关申请，已批核22万宗个案，是以往每年申请宗数升幅16倍，已加派人手处理，当中84%个案的病人带齐收入和资产证明文件，即日已获批全数或部分减免。

对于有市民反映申请手续繁复、难以提交网上户口证明等问题，潘绮红澄清局方已尽量提供便利，医管局接受网上理财或赛马会户口的萤幕截图；亦接受传统纸本月结单或存折。同时支援透过「HA Go」手机应用程式上载PDF档案；或将纸本投入医务社工部外的收集箱。亦设有后补机制，若即日未能提供足够资料，局方容许病人后补文件。