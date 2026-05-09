港铁红磡站铁路展升级 「载遇‧站见」5.16起免费入场 新增列车模拟驾驶体验

港铁公司今日（9日）公布，位于港铁红磡站的大型铁路展览扩充后，将于本月16日以全新面貌回归。铁路展以全新名称「载遇‧站见」亮相，在保留4架退役列车的同时，亦新增列车模拟驾驶体验及多项互动展区，让公众一站式探索铁路日常运作背后的专业工作，以及铁路与城市发展的紧密连系。

列车模拟驾驶体验需购套票 可获展览独家纪念品

「载遇‧站见」铁路展扩充后，新增「我要做车长」列车模拟驾驶体验，参观者可登上专为训练车长而设的模拟驾驶室，亲身体会驾驶基本操作，此体验需另行预约及购买体验套票，并可获得展览独家纪念品。展览亦新增模拟隧道维修及车务控制中心场景，让参观者了解铁路全天候安全运作的「幕后功臣」。小朋友更可试穿模拟职员及工程人员制服，于不同场景拍照留念。

5米巨型港铁车票墙 展出逾2500张经典车票及八达通

展览更推出长达5米的巨型港铁车票墙，展出逾2500张经典车票及八达通，呈现车票设计与城市变迁的印记。同时，展览亦透过多件珍贵展品，展示地下铁路兴建的重要里程碑。

港铁公司行政总裁杨美珍今日与50位来自不同地区的儿童及铁路迷，一同庆祝铁路展重新开幕。杨美珍表示，红磡站对许多香港人而言，见证著成长旅程中的无数个第一次，例如第一次乘火车旅行、送别亲友北上等，所以公司选择在这里设置铁路展。她指，「载遇‧站见」铁路展记录的不只是铁路发展，更连系不同世代在人生旅程中的足迹，承载着一段段属于市民的铁路回忆。今次升级版展览加入大量互动体验，希望透过全新互动体验及沉浸式展区，为公众带来一个寓教于乐的展览空间，同时感受铁路与城市同步发展。

​「载遇‧站见」铁路展将由本月16日起，逢星期五、六、日及公众假期，免费开放予公众人士入场参观。公众人士可由本月11日早上10时起，于网站查看并预约30天内的场次。

展览互动体验吸睛 车长妈妈：小朋友玩之余又学到嘢

港铁车长邓小姐第一次带儿子来展览，她形容展览「好好玩、好开心」，尤其是模拟驾驶体验，让小朋友可以扮车长，觉得刺激又新鲜。她认为展览内容多元，既有互动游戏，也有铁路历史展品，让孩子「玩之余又学到嘢」，加上红磡站交通方便，适合亲子参观。

叶小朋友指，最吸引的是车长体验，可以了解列车日常运作，「更可以睇到车长室入面」，觉得新奇又有参与感。她表示今次是首次到访，展览很新颖，让她更了解铁路。石小朋友说，觉得今次展览比上次更好玩，最想尝试模拟驾驶，但因人多未能入内。他指平日常搭地铁，对铁路特别有兴趣。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元