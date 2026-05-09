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涉图抢3女子手机及4宗店舖盗窃 28岁摩洛哥籍男被控7罪提堂 还柙7月再讯

社会
更新时间：12:00 2026-05-09 HKT
发布时间：12:00 2026-05-09 HKT

3名女子近日分别在铜锣湾及跑马地街上遭遇歹徒，对方疑企图抢夺手机但不果，警方接报后拘捕28岁摩洛哥籍男子，调查揭发他另涉4宗店舖盗窃案。案件今（9日）于观塘裁判法院提堂，被告被控盗窃及企图盗窃等7罪，他暂毋须答辩，以待警方进一步调查，包括搜集更多闭路电视片段等。裁判官刘淑娴押后案件至7月7日在东区法院再讯，被告没有保释申请及须还柙。

被告Ahmed Assila、报称无业，4项盗窃罪指他于2026年4月30日在铜锣湾勿地臣街1号时代广场地库RayBan偷窃一副绿色太阳眼镜、及在希慎广场地下Apple Store偷窃一只粉红色表带「苹果」手表；5月1日在铜锣湾崇光百货4楼Sunglass Hut偷窃一副黑色RayBan太阳眼镜；及5月6日在中环国际金融中心商场Apple Store偷窃一只银色表带「苹果」手表。

3项企图盗窃罪则指，被告涉于5月6日在铜锣湾礼顿中心外企图偷窃女子梁苑芷的1部IPhone；在铜锣湾波斯富大厦外企图偷窃女子关伊玟的1部三星手机；在跑马地圣保禄天主教小学对面企图偷窃女子黄凯欣的一部IPhone。

案件编号：KTCC932/2026
法庭记者：王仁昌
 

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