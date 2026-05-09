香港展融合中西风格 吸引观众来港再体验

威尼斯双年展外围展的香港展昨日（当地时间8日）正式开幕，吸引不少国际艺文爱好者到访，他们展现对香港艺术文化的浓厚兴趣。有观众表示，展览体现中西融合的艺术风格，坦言有意来港参与艺术活动，感受香港独有的文化。

摩洛哥馆的大会摄影师Said Yilmaz表示，自己一向对亚洲文化充满好奇，认为香港展呈现的艺术气息与欧洲、北非的风格截然不同，希望能亲身到访香港、上海等亚洲城市。他亦赞赏，威尼斯双年展让每个场馆都能展现独一无二的面貌，香港展正是其中一个令人印象深刻的例子。

来自义大利罗马的三位观众Tiziano、Giorgia与Valentino，则对香港艺术家伍韶劲（Kingsley）的作品《晾晒夜曲》印象深刻。Tiziano和Giorgia表示，在双年展密集观展一整天后，这个空间让他们能停下脚步，形容布置与氛围「恰到好处」。

Valentino则提到，威尼斯与香港看似截然不同，前者古老浪漫，后者科技先进，但香港展巧妙点出两座水城之间的连系。她亦指，香港的艺术文化与欧洲市场风格迥异，亦留意到香港设Art Basel等国际艺坛盛事，令她更想亲身到香港探索。

记者：黄幸晶

摄影：刘骏轩

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