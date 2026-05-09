Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港展融合中西风格 吸引观众来港再体验

社会
更新时间：09:00 2026-05-09 HKT
发布时间：09:00 2026-05-09 HKT

威尼斯双年展外围展的香港展昨日（当地时间8日）正式开幕，吸引不少国际艺文爱好者到访，他们展现对香港艺术文化的浓厚兴趣。有观众表示，展览体现中西融合的艺术风格，坦言有意来港参与艺术活动，感受香港独有的文化。

摩洛哥馆的大会摄影师Said Yilmaz表示，自己一向对亚洲文化充满好奇，认为香港展呈现的艺术气息与欧洲、北非的风格截然不同，希望能亲身到访香港、上海等亚洲城市。他亦赞赏，威尼斯双年展让每个场馆都能展现独一无二的面貌，香港展正是其中一个令人印象深刻的例子。

来自义大利罗马的三位观众Tiziano、Giorgia与Valentino，则对香港艺术家伍韶劲（Kingsley）的作品《晾晒夜曲》印象深刻。Tiziano和Giorgia表示，在双年展密集观展一整天后，这个空间让他们能停下脚步，形容布置与氛围「恰到好处」。

Valentino则提到，威尼斯与香港看似截然不同，前者古老浪漫，后者科技先进，但香港展巧妙点出两座水城之间的连系。她亦指，香港的艺术文化与欧洲市场风格迥异，亦留意到香港设Art Basel等国际艺坛盛事，令她更想亲身到香港探索。

记者：黄幸晶

 摄影：刘骏轩

威尼斯报道

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
15小时前
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
02:52
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
影视圈
13小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
11小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
7小时前
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
影视圈
14小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
2026-05-08 06:00 HKT
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
17小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
9小时前
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
时尚购物
18小时前
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
楼市动向
15小时前