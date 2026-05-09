第61届威尼斯视艺双年展香港馆开幕 罗淑佩：香港蜕变成文化枢纽 「说好香港故事」国际窗口

全球艺坛盛事——第61届威尼斯视艺双年展隆重开幕，香港艺术家在外围展亮相，以艺术为桥，向世界诉说这座城市的独特故事。昨日（当地时间8日）为香港展的开幕礼，现场人流不绝，吸引世界各地的艺文爱好者驻足细赏。文化体育及旅游局局长罗淑佩在开幕致辞时指，香港过往未必是艺术爱好者首选的文化目的地，但如今已蜕变为充满活力的文化枢纽，寄望展览有助展现本地艺术家的才华，并成为「说好香港故事」的国际窗口。

罗淑佩致辞时指，香港自2001年起以外围展形式参与威尼斯双年展，两座水都同为国际文化交融之地，艺术为二者筑起桥梁，「将香港的记忆带到威尼斯，在异国的海岸上牵起熟悉的情感连结。」

她特别指出，首次负责香港展策展的香港艺术馆（HKMoA），多年来透过展览、研究和收藏不懈地推广香港艺术，与本地艺术圈建立深厚关系，培育了一代又一代的艺术家，并保存了塑造香港文化身分的故事。

罗淑佩亲访香港展，细心欣赏香港艺术家带来的5件作品。

左起：香港艺术馆总馆长莫家咏、艺发局局长霍启刚、文体旅局局长罗淑佩及康文署署长陈咏雯出席香港馆开幕礼。

霍启刚表示，今届与香港艺术馆的协作，有助提升香港艺术的国际曝光。

她坦言，过去香港未必是艺术爱好者首选的文化目的地，但随著西九文化区逐步发展、Art Basel等国际盛事落地，加上每月频密多元的艺文活动，香港已蜕变为充满活力的文化枢纽。她指，「艺术不只存在于画廊，更在我们生活的每个角落」，邀请全球观众亲身来港，感受这座城市的文化，香港亦将按国家「十五五规划」，成为中外文化交流枢纽。

香港馆「延音」呼应大会「小调」主题

今届香港展由香港艺术馆首度策展，以「延音」（Fermata）为题，呼应双年展「In Minor Keys」（小调）的主题。展览中，两位香港艺术家伍韶劲（Kingsley）和许开娇（Angel）共带来5组场域特定作品，温柔提醒观众放慢步伐，感受日常的美好。

昨日开幕其他主礼嘉宾包括，香港艺术发展局主席霍启刚、康乐及文化事务署署长陈咏雯、香港艺术馆总馆长莫家咏。现场气氛热络，不少外国访客穿梭于作品之间，不时驻足交流。

霍启刚致辞时形容，香港参与今届双年展乃重要里程碑，透过与香港艺术馆的协作，进一步提升香港艺术的国际曝光与专业形象。

记者：黄幸晶

摄影：刘骏轩

威尼斯报道