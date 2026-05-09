母亲节︱退休夫妇做寄养家庭 弥补双职妈育儿遗憾

明日是母亲节，对于育有6名子女并已退休的Mandy来说可谓别具意义，因她的家庭多了一名新成员──寄养儿童乐乐（化名）。Mandy指，年轻时忙于工作，将照顾小朋友的责任交给工人，感觉有点遗憾，遇上乐乐后，让她生活变得丰富，又形容「佢哋（儿童）系一张白纸」，相信有良好稳定的生活与学习环境，将有助他们茁壮成长。至于母亲节，Mandy表示不渴求乐乐送她礼物，「只要一家人食餐饭，已经好满足。」

Mandy与Paul于去年成为寄养家长，负责照顾乐乐。家福会提供

初到新家匿枱底 寄养妈用爱感化

十分喜欢小孩子的Mandy和英藉丈夫Paul，育有6名子女。二人退休后空余时间增多，希望回馈社会，帮助有需要儿童，遂申请成为寄养家庭，并于去年底正式成为寄养家长，目前正照顾就读幼稚园K2的乐乐。由于他们的子女均已长大成人，Mandy坦言，自己已很久没有亲自照顾过小朋友，不少日常细节亦需重新熟习，幸而接受了社署安排的12小时寄养服务前培训外，亦与家福会社工保持联系及参与持续培训。

她提到，「初初佢（乐乐）嚟到会成日匿喺枱底」，社工认为小朋友需要时间过渡，慢慢适应新环境。于是Mandy经常拥抱乐乐，尝试令对方感受到自己的爱；又与他建立一套作息流程，例如每日回家后摆好鞋子、洗手吃饭等，朝夕相对下，乐乐慢慢适应新家庭，亦恢复好动及活泼个性。

Mandy为乐乐炮制营养丰富的食物。

「照顾小朋友过程中 重新了解母亲责任」

曾经是职业女性，Mandy最享受的还是回到家中下厨，平日会为孩子烹调原型食物，照顾其营养所需；而Paul则会扮演孩子的「食神」，偶尔会炮制「香口」炸物，让孩子品尝。她直言，自己喜欢照顾年纪较小的孩子，形容「佢哋系一张白纸」，相信良好稳定的生活与学习环境，将有助他们茁壮成长，亦坦言自己「以前冇时间凑小朋友，都系工人姐姐凑，有啲遗憾，好多嘢都miss（错失）咗」。遇上乐乐后，让她生活变得丰富，亦在照顾小朋友的过程中，重新了解母亲的责任。

母亲节将至，Mandy说不渴求乐乐送她礼物，只要「一家人食餐饭，陪我过母亲节就已经好满足」。作为寄养孩子，乐乐最终亦会离开，到下一个长期住宿的居所。被问到会否感到不舍，Mandy表示，希望他回到妈妈身边，认为「妈妈系好紧要嘅存在」。她又笑言，自己时间多，认为寄养服务十分有意义，已经向其他朋友推介；若有能力的话，自己未来亦会继续照顾其他寄养。

家福会欢迎有爱心、有经济能力的人士申请成为寄养家长。

家福会吁申请做寄养家长

家福会注册社工彭采妮表示，欢迎有爱心、有经济能力的人士申请成为寄养家长，社工会对有关家庭的居住环境、家庭状况等进行评估，考虑对方是否适合成为寄养家庭。至于如何成为理想的寄养家庭，彭采妮列举数点，包括喜爱儿童、有照顾儿童的经验及能力、家居整洁安全、有足够居住空间、家庭关系和谐及安定、身体健康及情绪稳定、家庭成员能接纳寄养儿童、愿意接受社工的调查及督导，以及乐意与寄养儿童家人合作等。

欢迎联络家福会查询一般及紧急寄养服务，电话：2497 9079

记者：伍万庭