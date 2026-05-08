Canvas系统遭入侵︱私隐署接获5间教育机构通报资料外泄 理大初步4.2万人受影响

香港教育城（教城）今日（8日）公布，于香港时间星期三（5日）获悉服务供应商Canvas学习管理系统发生资讯保安事故，涉及未经授权人士非法获取部分用户资料，包括用户姓名、电邮地址及学生编号。私隐专员公署表示，截至5月8日下午6 时，私隐专员公署共接获五间教育机构的资料外泄事故通报，表示其使用的网上教学管理平台Canvas遭黑客入侵。该五间教育机构分别为：

1.香港理工大学

初步显示受影响人数：约42,000名学生及员工

初步显示可能涉及的个人资料：姓名及电邮地址

香港理工大学初步显示约42,000名学生及员工受影响，可能涉及的个人资料包括姓名及电邮地址。资料图片

香港建造学院初步显示受影响人数：约2,500名学生及员工。建造学院网页

2.香港建造学院

初步显示受影响人数：约2,500名学生及员工

初步显示可能涉及的个人资料：姓名、电邮地址及课程相关讯息

3.香港教育城有限公司

初步显示受影响人数：尚未确定

初步显示可能涉及的个人资料：姓名、电邮地址及学生编号

4.香港科技大学

初步显示受影响人数：尚未确定

初步显示可能涉及的个人资料：姓名、电邮地址、帐户资料及学历资料

5.香港演艺学院

初步显示受影响人数：尚未确定

初步显示可能涉及的个人资料：姓名、电邮地址、学生编号及成绩

公署已根据既定机制就5宗事件展开调查。

科大 : 正密切留意相关情况

香港科技大学回应事件时表示，高度重视网络安全，并一直实施多项措施保障大学成员的数据安全。针对是次事故，校方正密切留意相关情况，亦会持续强化校内网络保安措施。

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