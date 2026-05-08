油价︱国泰下调燃油附加费 短途航班减至339元 长途航班减约200元 本月16日生效

中东局势缓和，国际油价随即波动。国泰航空今日（5月8日）宣布，本月16日起下调燃油附加费，长途航班由1,560港元，减约200元至1,362元；短途航班由389元下调至339元。

根据最新公布，往来香港及西南太平洋、北美、欧洲、中东及非洲等长途航班，从香港出发的燃油附加费将由现时的1,560港元下调至1,362港元。往来香港及南亚次大陆的中程航班，燃油附加费由725港元下调至633港元。至于上述未提及的其他航班，燃油附加费由389港元减至339港元。

国泰表示，为更灵活应对因中东局势而急剧变化的航空燃油价格，燃油附加费会继续每两周检视一次，以更有效反映航空燃油价格上升或下跌的变化。是次增加检视密度为暂时措施，待中东局势稳定后，将再次检讨有关做法。

航空燃油价格进一步回落，本地主要航空公司刚宣布下调客运燃油附加费及再度下调货运燃油附加费。

运物局：关注调整情况 确保合理透明

运输及物流局局长陈美宝欢迎本地主要航空公司刚宣布下调客运燃油附加费及再度下调货运燃油附加费，指局方会继续关注相关收费的调整情况，确保过程合理及透明。同时，局方会持续与业界保持沟通，强调本地航空公司在其中所扮演的关键角色及社会责任，并透过香港旅游业议会的网上平台（客运燃油附加费一览表）及香港机场管理局的香港国际机场货运数据平台，加强公开资讯发放，让市民及货运业界更清楚掌握燃油附加费的调整情况，以及提升市场竞争环境。