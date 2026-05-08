三语Rap分流红遍网络！港铁Rapper揭晓新工作路向 「转车」入新部门做全职铁路人

在迪士尼站、太子站及启德站，曾以英语、粤语及普通话「Rap式」分流爆红的车站助理Hinson日前(5月3日)在社交平台发文，宣布结束长达九年的铁路临时员工生涯，令网民大表不舍，Hinson今日(8日)在社交平台Threads发文，指自己将会「转车」，在新的部门接受新挑战，成为「全职铁路人」。

投下离职震撼弹网民留祝福 谦称对他关爱好得太过分

Hinson早前投下的疑似离职震撼弹，引起网民的哗然，不少网民都留言祝福。他在今日的帖文中首先感谢来自各方的赞赏与祝福，「甚至有外国朋友嘅留言」，坦言从未预期会引起如此热烈回响。他指自己与大多数乘客仅有一面之缘，且工作内容并非特别具挑战性，因此认为大家对他的关爱「好得太过分」，内心充满感动与感谢。

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不舍铁路调新部门接受新挑战 做全职铁路人

有网民估计他「正式转正职」，Hinson今日终于揭晓他的新动向，指自己亦不舍得与铁路告别，但感谢港铁给予新机会，让他有机会「转车」，调往新部门接受新挑战。他将继续运用多年在前线累积的经验，贡献所长，「自己嘅铁路轨道继续往前伸延」，成为一名「全职铁路人」。

未来未必日见夜见 另类载遇续传正能量

他补充，虽然未来未必能如以往般「日见夜见」，但在新岗位上，他仍会不时于车站或以其他意想不到的形式与大家「载遇」，希望他的工作能继续为乘客带来一点点正能量。

三语Rap口号红遍网络 「唔忿气」创出欢乐短句

Hinson在社交平台爆红，与他特别的分流口号有关。他在迪士尼站以独特的说唱形式，用普通话、广东话及英语三种语言指引乘客进站，他边挥动左右手势，边用Rap(说唱)指引乘客分流：「微信支付宝走左边」、「Octopus keep left please」、「Visa Master keep the right please」、「冇带行李靠左入」，幽默的语句引起网民的留意，其后，他在太子站，启德站分流人群时，都会用Rap的方式提供分流资讯，使他在社交平台爆红。

至于为何会用Rap来提供分流资讯，Hinson早前在IG 发文表示，在迪士尼这个「全香港最快乐的铁路线」上，传统广播完全无效，「人人当你耳边风」。面对蜂拥而至、身心都提早「离开了现实世界」的游客，他坦言「心中除了沮ro」，更燃起了奇怪的斗志：「我要谂办法令到呢班人听我讲嘢！！！」正是这份「唔忿气」，促使他创作出一系列充满节奏感的欢乐短句。

