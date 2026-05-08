天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴 下周二起连落6日雨

一股清劲至强风程度的偏东气流会在未来一两日为广东沿岸带来稍凉的天气，明日初时仍有几阵骤雨。据天文台预测，母亲节当日气温介乎23至27度，大致多云，日间短暂时间有阳光。另外，据内地中央气象台的预测，热带风暴黑格比料在母亲节当日升呢成强烈热带风暴，并移向菲律宾以东海域。

根据天文台的9天天气预报，明日大致多云，有几阵骤雨。天气稍凉。初时骤雨较多。天气稍为清凉，介乎22至25度；母亲节(10日)当日日间短暂时间有阳光。气温亦较明日稍为回升，最低气温23度，最高气温27度。

下周二起连下6日雨

天文台又预料，随著偏东气流逐渐缓和，下周初至中期华南沿岸天色好转。同时，受高空反气旋影响，该区日间炎热。周一(11日)短暂时间有阳光，最低气温同样是23度，最高则为28度，周二(12日)起至5月17日均会下雨，连下6日雨。周二部分时间有阳光，局部地区有骤雨，气温介乎24至29度。周四(14日)及周五(15日)大致多云，间中有骤雨及雷暴，最低气温23度，最高气温27度。

另外，据中央气象台的路径预报，黑格比位于关岛附近，在未来数日大致移向菲律宾以东海域，周日将增强为强烈热带风暴，其后在12日将减弱为热带低气压。多个AI天气模型都预料，黑格比在5月12日于菲律宾以东海域消散。