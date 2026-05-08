蔡天凤碎尸案｜涉助邝港智潜逃判囚半年 无业女上诉坚称不知对方身份

名媛蔡天凤（Abby Choi）2023年2月遭碎尸肢解，32岁无业女子潘巧贤涉协助蔡天凤前夫邝港智租船潜逃，去年被裁定串谋妨害司法公正罪成，判囚6个月。潘巧贤不服定罪及判刑向高等法院提出上诉，指明她当时只知对方「要紧急离开香港，钱银并非重要问题」，问朋友后也只知对方是「不沾毒品的正当生意人」，认为控方未能举证至毫无合理疑点，另提到本案没有成功让对方离港，冀法庭调低刑期。暂委法官张洁宜需时考虑并押后裁决，期间批准潘巧贤以原有条件继续保释外出等候上诉结果。

上诉指控方未能证明潘明知邝港智正受查

代表潘巧贤的大律师关有礼指，涉案的通讯纪录均显示潘巧贤不知道租船者犯下什么罪行，其朋友Ivy在2023年2月24日案发当日，传讯息找她指「有朋友想租船由香港到澳门」，潘便协助Ivy找游艇公司男职员林舜，而潘当时曾四次问Ivy租船者「系边位」，但Ivy却指「我唔识佢」，其后形容租船者名叫Alex，是一名「正当生意人」，「不沾毒品」，「并非通缉犯」。

大状强调，租船安排并非必然与逃避刑事程序挂钩，Ivy形容租船者财力雄厚，故价格任开的紧急租船安排并非天方夜谭。关有礼指明，控方未能证明潘巧贤明知Alex正接受刑事调查所以需要离港，但原审裁判官却认为潘巧贤若有怀疑应退出聊天群组，重申所有通讯纪录均未能显示潘巧贤知悉Alex涉谋杀罪等严重罪行，只是纯真地想帮助Ivy。

律政司指潘知悉租船为非法离境

律政司刑事检控科高级检控官林晓敏回应指，虽然潘巧贤在录影会面中供称「以为（租船）只是船P」，但环境证供显示她知悉整个租船安排属「非法离境」，必然知道租船者Alex可能涉及司法程序。林晓敏强调Alex表明「要好紧急咁走，愈快愈好」，「价钱无所谓，任开」，必须不经出入境管制站出境，认为本案证据强而有力。

林晓敏补充指，潘巧贤声称她在录影会面时「唔知发生咩事」，警方「无警诫」，「好惊所以签晒啲纸」，但潘巧贤在原审案中案程序时没有作供，认为原审裁判官把其警诫供词呈堂的决定无误，强调本案可谓证据确凿，定罪上诉应被驳回。

上诉方指6个月刑期过重

对于刑期上诉，上诉方认为Alex最终没有成功离港，监禁6个月的刑罚过高。律政司则指案件挑战法治，必须严惩，而妨害司法公正罪最高刑罚为终身监禁，若潘巧贤明知Alex涉嫌犯下谋杀案而她仍协助安排潜逃，量刑起点应为监禁3年，本案仅判囚半年已属非常宽大。

32岁无业女子潘巧贤（Irene）被控一项串谋妨害司法公正罪。她被控于2023年2月24日至25日之间，包括首尾两日，在香港预期针对一名称为Alex的男子有可能有相关的法律程序进行，或有由执法机构进行而可能引致相关的法律程序的调查，一同串谋与一名称为Ivy的女子串谋作出一连串有妨碍司法公正倾向的作为，以妨碍司法公正，即协助Alex紧急地及秘密地非经由入境事务处管理的出入境管制站离开香港。

案件编号：HCMA278/2025

法庭记者：刘晓曦