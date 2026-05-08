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涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯

社会
更新时间：12:25 2026-05-08 HKT
发布时间：12:25 2026-05-08 HKT

澳洲籍律师涉于港岛及尖沙咀多间餐厅「食霸王餐」，包括港岛香格里拉大酒店的自助餐等，餐费共值逾2千元。律师被控不付款而离去及刑事损坏等6罪，今于东区裁判法院首次提堂，控方申请押后以待进一步调查，包括查看闭路电视片段。裁判官郑润聪遂押后案件至6月5日，另拒绝被告的保释申请，被告须还押候讯，将于5月15日作保释覆核。

50岁被告MONKIVITCH Samuel Anthony，被控于2026年4月24日、5月4日、5月5日，分别4度在中环「琼天食堂」、太古广场港岛香格里拉大酒店7楼「CafeToo」、湾仔「一游」，及尖沙咀九龙香格里拉酒店M层「Cafe Kool」，明知须为价值合共2,039港元的餐费及自助餐餐费付款，或明知被预期须为该等服务即场付款，而不诚实地从上述餐厅离去，并无如所须般或被预期般付款，意图逃避支付应付的款项。

被告另被控于2026年5月4日，在中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店外，无合法辩解而摧毁属于 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的销售点终端机；以及在5月5日，尖沙咀漆咸道南100号香港历史博物馆外，无合法辩解而摧毁属于谭卓谦的一部iPhone15 Pro Max电话。

案件编号：ESCC1144/2026
法庭记者：雷璟怡

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