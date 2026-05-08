何敬康赞港式小食质素佳惟输「仪式感」 倡借镜高档面包店调整宣传 黄杰龙：多元化才是卖点

近年澳门成港人旅游热点，新民党立法会议员何敬康昨日（7日）在立法会议员议案辩论中指，澳门食物「极度普通」，猪扒包、葡挞、牛杂、杏仁饼等街头小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅猪扒包好食过澳门，不过香港人就贪『隔离饭香』」。何敬康今日（8日）在电台节目表示，香港美食质素虽高，但宣传策略不及澳门，未能为街头小食营造「仪式感」及「温情」。他建议，当局可借镜本地中高档面包店的成功经验，将传统小食包装成潮流体验，以提升市场话题性。稻苗饮食专业学会荣誉会长黄杰龙则认为，香港的真正卖点在于其多元性。

何敬康：澳门将传统美食塑造温暖感觉

何敬康承认本港在饮食宣传上，未能像澳门一样将传统小食「仪式化」。他分析指这是一种官方旅游部门宣传与民间口碑的双重结合，澳门的整体宣传成功将传统美食塑造成一种充满温暖、由家族几代流传下来的小食，让旅客产生独特的情感连结。更重要的是，澳门能够将牛杂等存在已久的传统食物，包装得犹如全新事物一样，让旅客每次品尝都带有探索新事物的新鲜感，将整个地区与「寻觅美食」画上等号的氛围非常成功。而香港的街头小食文化虽出色，却普遍缺乏话题性，未能营造出澳门那种「寻觅美食」的城市氛围。

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倡借镜面包店 重塑宣传策略

反观香港，何敬康赞扬近期涌现的中高档面包店，形容其成功为「传奇神话」。他指出，相关店舖透过掌握社交媒体文化，成功营造由「口耳相传」到「手机先食」的仪式感，将普通面包变成潮流逸品，证明香港有能力做好美食氛围。他强调大众都喜欢追求新鲜感，若能运用网络与社交媒体的力量，将传统的本地美食包装出全新的时代感，定能提高整体市场的话题性与平均水准。

被问及需否成立「旅游加美食」的专责部门来加强推广，何敬康认为没有需要，他解释，饮食只是吸引旅客的多元化范畴，香港目前已经拥有专责旅游的部门、官员以及非政府机构协助推广。相信在现有的架构下，重点在于调整市场主导的包装角度与宣传策略，便能有效提升香港美食整体的旅游吸引力。

黄杰龙：应主张「世界美食尽在香港」

黄杰龙在另一电台节目指，港人北上消费成风，本地餐饮业生意普遍下跌一至两成，令不少同业由盈转亏。若能吸引旅客填补此空缺，整个行业将能健康发展。他同意议员提出需为行业寻找新动力的角度，并认为业界在相关政策中应同时扮演贡献者和受惠者的角色。

对于有议员认为香港食物质素虽高，却不及澳门懂得营造气氛，黄杰龙认为，香港的独特卖点在于其多元性。他解释，香港作为物流中心，汇聚全球食材，并拥有150年东西文化交流历史，无论是传统广东菜、茶餐厅，以至米芝莲星级的法国、意大利及日本菜，均百花齐放，因此他主张香港应以「世界美食尽在香港」的多元特色作为最大卖点。

在宣传方面，黄杰龙提醒技巧不宜「简单粗暴」，不应为迎合旅客而将餐牌全部更换。他强调，许多旅客追求的是地道、真实的本地体验，过度的迁就反而会失去香港独有的魅力。